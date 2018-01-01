Шахтер завершил первую часть чемпионата Украины разгромной победой - видео
Донецкий Шахтер разгромил Мариуполь со счетом 3:0 в рамках 18 тура украинской Премьер-лиги.
Шахтер имел несколько возможностей забить в первом тайме, но распечатать ворота Мариуполя удалось лишь во второй половине встречи. На 62-й минуте Степаненко открыл счет в матче красивым ударом через себя, а уже через две минуте Мораес удвоил преимущество, удачно сыграв на добивании.
Прошло еще шесть минут, как счет стал разгромным. На этот раз Мораес выступил в роли ассистента, отдав точный пас на Марлоса, который в одно касание замкнул прострел.
Мариуполь и Шахтер завершили первую часть чемпионата Украины. Вторая часть украинской Премьер-лиги стартует в конце февраля.
Мариуполь - Шахтер - 0:3
Голы: Степаненко, 62, Мораес, 64, Марлос, 70
Мариуполь: Худжамов, Демири, Белый (Белоконь, 76), Быков, Тищенко, Вакула, Федорчук, Дава (Бугай, 71), Мишнев, Яворский, Полегенько (Быковский, 82)
Шахтер: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Бутко, Исмаили, Дентиньо (Марлос, 18), Степаненко, Болбат, Алан Патрик, Коваленко (Тотовицкий, 73), Мораес (Кайоде, 80)
Предупреждение: Яворский, Дава, Худжамов, Белый - Кривцов
Обзор матча
Таблица сайта УПЛ
В прошлом туре чемпионата Украины Шахтер на последних секундах вырвал ничью в матче с Олимпиком - 2:2.
НВ