Шахтер завершил первую часть чемпионата Украины разгромной победой - видео Сегодня, 19:49 61 Цей матеріал також доступний українською Шахтер завершил первую часть чемпионата на первом месте Фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер разгромил Мариуполь со счетом 3:0 в рамках 18 тура украинской Премьер-лиги.

Шахтер имел несколько возможностей забить в первом тайме, но распечатать ворота Мариуполя удалось лишь во второй половине встречи. На 62-й минуте Степаненко открыл счет в матче красивым ударом через себя, а уже через две минуте Мораес удвоил преимущество, удачно сыграв на добивании.

Прошло еще шесть минут, как счет стал разгромным. На этот раз Мораес выступил в роли ассистента, отдав точный пас на Марлоса, который в одно касание замкнул прострел.

Мариуполь и Шахтер завершили первую часть чемпионата Украины. Вторая часть украинской Премьер-лиги стартует в конце февраля.

Мариуполь - Шахтер - 0:3

Голы: Степаненко, 62, Мораес, 64, Марлос, 70

Мариуполь: Худжамов, Демири, Белый (Белоконь, 76), Быков, Тищенко, Вакула, Федорчук, Дава (Бугай, 71), Мишнев, Яворский, Полегенько (Быковский, 82)

Шахтер: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Бутко, Исмаили, Дентиньо (Марлос, 18), Степаненко, Болбат, Алан Патрик, Коваленко (Тотовицкий, 73), Мораес (Кайоде, 80)

Предупреждение: Яворский, Дава, Худжамов, Белый - Кривцов

Обзор матча

Таблица сайта УПЛ

В прошлом туре чемпионата Украины Шахтер на последних секундах вырвал ничью в матче с Олимпиком - 2:2.

НВ