Шахтер заплатил половину суммы за покупку бразильского полузащитника - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Майкон перейдет в Шахтер после завершения чемпионата мира 2018 года - медиа
Фото: ФК Коринтианс

Майкон перейдет в Шахтер после завершения чемпионата мира 2018 года - медиа

Шахтер заплатил 3,3 млн евро за бразильского полузащитника Коринтианса Майкона, что является половиной от общей суммы трансфера, сообщает Globo.

По информации медиа, 20-летний футболист перейдет в донецкий клуб за 6,6 миллиона евро после завершения чемпионата мира 2018 года.

Как отмечает издание, сам Коринтианс заработает на этой сделке 80 процентов от общей суммы.

На прошлой неделе Майкон заявил, что открыт для переговоров и готов перейти в Шахтер, хотя и не имеет никаких договоренностей с украинской стороной.

Ранее СМИ сообщали, что чемпион Украины согласовал с Коринтиансом приобретение полузащитника за шесть миллионов евро.

Футболист может стать потенциальной заменой для своего соотечественника Фреда, которым интересуются английские гранды из Манчестера - Юнайтед и Сити. 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове