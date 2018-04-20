Шахтер заплатил половину суммы за покупку бразильского полузащитника - СМИ

Майкон перейдет в Шахтер после завершения чемпионата мира 2018 года - медиа

Шахтер заплатил 3,3 млн евро за бразильского полузащитника Коринтианса Майкона, что является половиной от общей суммы трансфера, сообщает Globo.

По информации медиа, 20-летний футболист перейдет в донецкий клуб за 6,6 миллиона евро после завершения чемпионата мира 2018 года.

Как отмечает издание, сам Коринтианс заработает на этой сделке 80 процентов от общей суммы.

На прошлой неделе Майкон заявил, что открыт для переговоров и готов перейти в Шахтер, хотя и не имеет никаких договоренностей с украинской стороной.

Ранее СМИ сообщали, что чемпион Украины согласовал с Коринтиансом приобретение полузащитника за шесть миллионов евро.

Футболист может стать потенциальной заменой для своего соотечественника Фреда, которым интересуются английские гранды из Манчестера - Юнайтед и Сити.