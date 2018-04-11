Шахтер запланировал живое исполнение гимна Украины перед каждым домашним матчем

Шахтер планирует сделать традиционным живое исполнения гимна Украины перед каждым домашним матчем.

Субботний матч между Шахтером и Динамо откроет живое исполнение гимна Украины. Его споет солистка Харьковского национального театра оперы и балета Юлия Антонова.

По словам певицы, если эксперимент удастся, гимн Украины будет звучать перед каждым домашним матчем Шахтера.

"Для меня это будет абсолютно новый опыт. Ничего подобного прежде я не делала, а потому с интересом откликнулась на предложение футбольного клуба Шахтер. Уже провели на стадионе генеральную репетицию", - сказала Антонова.

Ранее появилась информация, что матч с Шахтером могут пропустить три игрока Динамо - защитники Тамаш Кадар и Карлос Самбрано, а также игрок средней линии Николай Шапаренко.