Шахтер заинтересовался возвращением своего форварда Сегодня, 22:29 75 Цей матеріал також доступний українською Права на Кулача принадлежат Шахтеру

Нападающий полтавской Ворсклы Владислав Кулач может вернуться в донецкий Шахтер.

Как сообщает официальный сайт Ворсклы, полтавский и донецкий клубы ведут переговоры относительно будущего игрока, права на которого принадлежат Шахтеру.

Перед началом сезона клубы договорились о годичной аренде Владислава Кулача, однако Шахтер может вернуть форварда уже во время зимнего межсезонья.

Владислав Кулач с четырьмя забитыми голами в этом сезоне чемпионата Украины является лучшим бомбардиром полтавской команды.

Ранее сообщалось, что Шахтер договорился с Маккаби Петах-Тиква о подписании полузащитника Манора Соломона.

Ранее СМИ узнали, что чемпион Украины серьезно заинтересовался услугами полузащитника Аль-Айна из ОАЭ Кайо Лукаса, а впоследствии эту информацию подтвердил главный тренер донецкого коллектива Паулу Фонсека.

Также сообщалось, что Шахтер подписал 18-летнего бразильского полузащитника португальского Эшторила Маркуша Антонио.