Шахтер заинтересовался полузащитником сборной Португалии - СМИ

Полузащитник Спортинга и сборной Португалии Виллиам Карвалью попал в сферу интересов донецкого Шахтера, сообщает Record.

По информации источника, Карвалью и сам намерен покинуть лиссабонский клуб, поскольку у него и других игроков есть конфликт с президентом и болельщиками.

На приобретение Карвалью также всерьез рассчитывает английский Эвертон.

Контракт Карвалью со Спортингом истекает летом 2020 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне в составе Спортинга Карвалью провел 39 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Также полузащитник регулярно вызывается в сборную Португалии.

Летом главным тренером Эвертона мог стать португальский наставник Шахтера Паулу Фонсека, но, в итоге, решил остаться в донецком клубе. Новый контракт португальца с "Горняками" рассчитан на два года.