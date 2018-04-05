Шахтер заинтересовался форвардом сборной Ганы - СМИ

Донецкий Шахтер заинтересовался вариантом подписания 22-летнего форварда Цюриха и сборной Ганы Рафаэля Двамены, сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство донецкого клуба видит в этом нападающем замену аргентинскому форварду Факундо Феррейре, у которого летом заканчивается контракт с "Горняками".

На Двамену также претендуют английский Брайтон и итальянский Наполи. Трансферная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне в составе Цюриха Двамена провел 26 матчей, в которых забил семь голов и сделал три ассиста. В составе сборной Ганы 22-летний форвард сыграл пять игр, в которых забил два гола.

Ранее сообщалось, что Шахтер уже согласовал с Коринтиансом приобретение полузащитника Майкона за шесть миллионов евро. Хавбек якобы уже прошел медосмотр для своего перехода в Шахтер.

Также СМИ писали, что донецкий клуб близок к подписанию контракта с молодым фланговым бразильским нападающим Сан-Паулу Маркиньосом Сиприано.