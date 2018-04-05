Шахтер заинтересовался форвардом сборной Ганы - СМИ

Донецкий Шахтер заинтересовался вариантом подписания 22-летнего форварда Цюриха и сборной Ганы Рафаэля Двамены, сообщает Calciomercato.
По информации источника, руководство донецкого клуба видит в этом нападающем замену аргентинскому форварду Факундо Феррейре, у которого летом заканчивается контракт с "Горняками".
На Двамену также претендуют английский Брайтон и итальянский Наполи. Трансферная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.
В текущем сезоне в составе Цюриха Двамена провел 26 матчей, в которых забил семь голов и сделал три ассиста. В составе сборной Ганы 22-летний форвард сыграл пять игр, в которых забил два гола.
Ранее сообщалось, что Шахтер уже согласовал с Коринтиансом приобретение полузащитника Майкона за шесть миллионов евро. Хавбек якобы уже прошел медосмотр для своего перехода в Шахтер.
Также СМИ писали, что донецкий клуб близок к подписанию контракта с молодым фланговым бразильским нападающим Сан-Паулу Маркиньосом Сиприано.
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