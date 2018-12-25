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Шахтер заинтересовался экс-футболистом Динамо - медиа

Сегодня, 00:23
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Фото: Евгений Хачериди via Instagram

Хачериди не сумел закрепиться в ПАОКе

Бывший защитник киевского Динамо, а теперь игрок греческого ПАОКа, Евгений Хачериди может продолжить карьеру в донецком Шахтере, сообщает 1927.kiev.ua.

Ссылаясь на собственные источники, издание сообщает, что вероятность возвращения Хачериди в украинскую Премьер-лигу очень высока.

Среди претендентов на защитника оказался донецкий Шахтер. Клуб находится в поисках центрального защитника, поэтому приобретение Евгения Хачериди может стать логичным шагом.

По данным издания, Хачериди также может вернуться в Динамо, но не в пользу такого трансфера говорит тот факт, что стороны "плохо" разошлись.

Ранее СМИ сообщали, что Евгений Хачериди уже в Киеве и близок к возвращению в Динамо.

Перед этим стало известно, что Хачериди может покинуть ПАОК в январе 2019 года. Одной из основных причин такого решения стало малое количество игрового времени украинца в греческом клубе.

Теги:   ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер Трансферы

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