Шахтер заинтересовался экс-футболистом Динамо - медиа Сегодня, 00:23 157 Цей матеріал також доступний українською Фото: Евгений Хачериди via Instagram Хачериди не сумел закрепиться в ПАОКе

Бывший защитник киевского Динамо, а теперь игрок греческого ПАОКа, Евгений Хачериди может продолжить карьеру в донецком Шахтере, сообщает 1927.kiev.ua.

Ссылаясь на собственные источники, издание сообщает, что вероятность возвращения Хачериди в украинскую Премьер-лигу очень высока.

Среди претендентов на защитника оказался донецкий Шахтер. Клуб находится в поисках центрального защитника, поэтому приобретение Евгения Хачериди может стать логичным шагом.

По данным издания, Хачериди также может вернуться в Динамо, но не в пользу такого трансфера говорит тот факт, что стороны "плохо" разошлись.

Ранее СМИ сообщали, что Евгений Хачериди уже в Киеве и близок к возвращению в Динамо.

Перед этим стало известно, что Хачериди может покинуть ПАОК в январе 2019 года. Одной из основных причин такого решения стало малое количество игрового времени украинца в греческом клубе.