Шахтер задумался над подписанием одного из лидеров молодежной сборной Хорватии - СМИ

Шахтер планирует купить 19-летнего полузащитника загребского Динамо Николу Моро, сообщает сайт журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио.
Трансфер воспитанника хорватского клуба оценивается в 15 млн. евро. Шахтер уже проводит переговоры с агентом игрока.
В этом сезоне Моро провел 24 матча, в которых забил 5 голов.
Также Моро сыграл 30 матчей за юношеские сборные Хорватии, забив 9 голов.
Тем временем состав Шахтера может покинуть бразилец Фред - им интересуется английский Манчестер Сити.
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