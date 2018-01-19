Шахтер задумался над подписанием одного из лидеров молодежной сборной Хорватии - СМИ

Шахтер планирует купить 19-летнего полузащитника загребского Динамо Николу Моро, сообщает сайт журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио.

Трансфер воспитанника хорватского клуба оценивается в 15 млн. евро. Шахтер уже проводит переговоры с агентом игрока.

В этом сезоне Моро провел 24 матча, в которых забил 5 голов.

Также Моро сыграл 30 матчей за юношеские сборные Хорватии, забив 9 голов.

Тем временем состав Шахтера может покинуть бразилец Фред - им интересуется английский Манчестер Сити.