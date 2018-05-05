Шахтер вырвал победу над Зарей и оторвался от Динамо. Результаты матчей чемпионата Украины

В субботу, 5 мая, состоялись три матча 30-го тура чемпионата Украины по футболу.

В главном матче игрового дня Шахтер на своем поле одержал тяжелую победу над Зарей со счетом 2:1. "Горняки" открыли счет в первом тайме после гола Факундо Феррейры, о не смогли развить свой успех, несмотря на ощутимое преимущество.

После перерыва Заря отыгралась благодаря голу Иури. Казалось, что "Горняки" потеряют очки вслед за Динамо, но на 89-й минуте Тайсон после сольного прохода принес своей команде победу.

Шахтер оторвался от Динамо в турнирной таблице на пять очков за два тура до конца чемпионата.

Шахтер - Заря 2:1

Голы: Феррейра, 20, Тайсон, 89 - Иури, 63

Шахтер: Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Фред — Петряк (Веллингтон Нем, 65), Коваленко (Дентиньо, 72), Тайсон — Феррейра

Заря: Лунин — Караваев, Гордиенко, Эль-Буаззати (Кочергин, 61), Чеберко (Литвин, 78) — Андриевский, Силас (Харатин, 46) — Лунев, Иури, Громов — Фаупала

Предупреждения: Феррейра, Нем, Пятов - Силас, Гордиенко, Чеберко, Юри, Литвин

В двух других матчах 30-го тура были зафиксированы ничьи. В верхней шестерки очки поделили Верес и Ворскла, в нижней - Черноморец и Карпаты.

Верес - Ворскла 0:0

Черноморец - Карпаты 1:1

Голы: Смирном, 75 - Швед, 14

Накануне киевское Динамо сыграло вничью против Мариуполя в стартовом матче 30-го тура чемпионата Украины по футболу.

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

НВ