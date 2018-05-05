Шахтер вырвал победу над Зарей и оторвался от Динамо. Результаты матчей чемпионата Украины

В субботу, 5 мая, состоялись три матча 30-го тура чемпионата Украины по футболу.
В главном матче игрового дня Шахтер на своем поле одержал тяжелую победу над Зарей со счетом 2:1. "Горняки" открыли счет в первом тайме после гола Факундо Феррейры, о не смогли развить свой успех, несмотря на ощутимое преимущество.
После перерыва Заря отыгралась благодаря голу Иури. Казалось, что "Горняки" потеряют очки вслед за Динамо, но на 89-й минуте Тайсон после сольного прохода принес своей команде победу.
Шахтер оторвался от Динамо в турнирной таблице на пять очков за два тура до конца чемпионата.
Шахтер - Заря 2:1
Голы: Феррейра, 20, Тайсон, 89 - Иури, 63
Шахтер: Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Фред — Петряк (Веллингтон Нем, 65), Коваленко (Дентиньо, 72), Тайсон — Феррейра
Заря: Лунин — Караваев, Гордиенко, Эль-Буаззати (Кочергин, 61), Чеберко (Литвин, 78) — Андриевский, Силас (Харатин, 46) — Лунев, Иури, Громов — Фаупала
Предупреждения: Феррейра, Нем, Пятов - Силас, Гордиенко, Чеберко, Юри, Литвин
В двух других матчах 30-го тура были зафиксированы ничьи. В верхней шестерки очки поделили Верес и Ворскла, в нижней - Черноморец и Карпаты.
Верес - Ворскла 0:0
Черноморец - Карпаты 1:1
Голы: Смирном, 75 - Швед, 14
Накануне киевское Динамо сыграло вничью против Мариуполя в стартовом матче 30-го тура чемпионата Украины по футболу.
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