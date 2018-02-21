Шахтер вырвал победу над Ромой, Севилья и МЮ разошлись миром. Результаты матчей Лиги чемпионов

Шахтер провел великолепный второй тайм в матче с Ромой

21 февраля состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов в парах Шахтер - Рома и Севилья - Манчестер Юнайтед.

Шахтер одержал волевую победу над Ромой. Команды активно начали первый тайм, много угрожая воротам друг друга, но долгое время голов организовать не удавалось. Уже в первой атаке "Горняки" могли забивать: Бернард запустил в прорыв Исмаили, тот прострелил вдоль линии ворот, но замкнуть этот пас Феррейре помешал Коларов, а повторная передача Фреда прикатилась уже в руки Алиссону. Спустя минуту Пятов не позволил реализовать убойный момент Джеко.

В конце первого тайма одна из контратак Ромы завершилась голом. Джеко вывел к воротам Ундера, которого потерял Исмаили, а турок пробил бесхитростно, но мяч сквозь руки Пятова таки закатился в сетку.

Второй тайм Шахтер провел намного лучше, переиграв соперника по всем статьям. На 52-й минуте Ракицкий прекрасным пасом со своей половины поля запустил Феррейру к чужим воротам, а тот убрал на замахе Маноласа и низом послал мяч в дальний угол ворот. Уже в следующей атаке "Горняки" могли выходить вперед, но Алиссон спас свою команду после удара Марлоса в упор. На 63-й минуте момент имел Тайсон, однако с его ударом в девятку вновь справился вратарь римлян.

На 71-й минуте Шахтер все же вышел вперед: Марлос заработал штрафной удар вблизи ворот Ромы, а Фред отправил мяч в сетку рикошетом от перекладины. На последних минутах Шахтер мог увеличить свое преимущество, но Феррейра не смог переправить мяч в пустые ворота.

Ответный матч Ромы и Шахтера состоится 13 марта в Риме на Стадио Олимпико.

Шахтер — Рома 2:1

Голы: Феррейра, 52, Фред, 71 — Ундер, 41.

Шахтер: Пятов — Бутко, Ракицкий, Кривцов (Ордец, 45+3), Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Тайсон, Бернард (Коваленко, 90+2) — Феррейра.

Рома: Алиссон — Флоренци (Бруно Перес, 72), Фасио, Манолас, Коларов — Де Росси, Строотман — Ундер (Жерсон, 72), Наингголан (Дефрель, 83), Перотти — Джеко.

Предупреждения: Феррейра, Тайсон — Перотти.

В другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Севилья и Манчестер Юнайтед голов не забивали.

Севилья — Манчестер Юнайтед 0:0

Севилья: Рико — Навас, Меркадо, Ленгле, Эскудеро — Нзонзи, Банега (Писарро, 89) — Сарабия, Васкес, Корреа — Муриэль (Рамирес, 85)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Янг — Мактоминей, Матич — Мата (Марсьяль, 80), Эррера (Погба, 17), Санчес (Рэшфорд, 75) — Лукаку

Предупреждения: Нзонзи — Санчес

Напомним, во вторник в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов Челси и Барселона разошлись миром, а Бавария разгромила Бешикташ.

НВ