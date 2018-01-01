Шахтер вылетел из Лиги чемпионов Сегодня, 00:20 104 Цей матеріал також доступний українською Шахтер сыграет в плей-офф Лиге Европы

Шахтер сыграл вничью с Лионом 1:1 в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов на своем поле, чего не хватило для выхода в 1/8 финала.

Уже на 19-й минуте хозяева едва не пропустили, но их вратарь Андрей Пятов сделал невероятный сейв, ногами парировав удар Бертрана Траоре, который вышел один на один с голкипером.

Прошло три оборота секундной стрелки, как донецкой команде удалось открыть счет. Это Исмаили нашел прострельной передачей Жуниора Мораеса, а тот пробил точно в сетку.

После забитого мяча Шахтер перешел на игру вторым номером, но удержать выигрышный результат не сумел, поскольку на 65-й минуте Набиль Фекир, получив мяч в штрафной соперника, пробил точно в левую девятку.

В дальнейшем чемпион Украины предпринял попытки вырвать победу, но создал лишь один момент для взятия ворот, который не использовал Исмаили, угодив в голкипера.

Итоговый счет 1:1 не позволил Шахтеру выйти в плей-офф, из-за чего подопечные Паулу Фонсеки сыграют в 1/16 финала Лиги Европы, опередив Хоффенхайм на три балла. Лион опередил конкурента на два очка и присоединился в 1/8 финала к Манчестер Сити, выигравшему группу.

Шахтер - Лион 1:1

Голы: Мораес, 22 - Фекир, 65

Шахтер: Пятов — Матвиенко, Кривцов, Хочолава (Бутко, 46), Исмаили — Майкон, Степаненко — Марлос, Коваленко (Кайоде, 84), Тайсон — Мораес

Лион: Лопеш — Тете, Денайер, Марсело, Марсал, Менди — Тусар, Ауар — Фекир (Дюбуа, 89) — Траоре (Ндомбеле, 71), Депай (Дембеле, 80)

Предупреждены: Болбат — Марсал, Фекир

НВ