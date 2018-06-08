08 июня 2018, пятница

Шахтер выкупил форварда у Манчестер Сити

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На портале Transfermarkt нигерийца оценивают в три миллиона евро.
Фото: ФК Шахтер via Facebook

На портале Transfermarkt нигерийца оценивают в три миллиона евро.

Донецкий Шахтер выкупил контракт форварда Оларенваджу Кайоде в Манчестер Сити.

Об этом на официальном сайте команды сообщил генеральный директор Сергей Палкин.

По его словам, игрок хорошо себя зарекомендовал, и главный тренер дончан Паулу Фонсека им доволен.

"Мы выкупили его трансфер в Манчестер Сити и подписали пятилетний контракт", - рассказал Палкин.

На портале Transfermarkt нигерийца оценивают в три миллиона евро. А пришел Кайоде в Шахтер этой зимой на правах аренды и провел за клуб 8 матчей, в которых забил три гола.

Ранее стало известно, что форвард донецкой команды Феррейра перешел в Бенфику, а капитан дончан Дарио Срна отложил выбор будущего клуба.

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