Шахтер впервые за два месяца потерял очки, Динамо сократило отставание. Результаты матчей чемпионата Украины - видео

В воскресенье, 7 октября, четырьмя матчами завершился 11-й тур чемпионата Украины по футболу.
Донецкий Шахтер потерял очки впервые за два месяца в чемпионате Украины, дома сыграв вничью с луганской Зарей - 1:1. С самого начала матча "горняки" завладели преимуществом и активно атаковали, но забить смогли только перед самым перерывом - отличился Мораес после передачи Майкона.
Заря отыгралась сразу после перерыва: Матвиенко пропустил воротам Кабаева и был вынужден сбивать соперника - пенальти. Исполнять приговор взялся Харатин, но переиграл Андрея Пятова только со второй попытки.
Пропущенный гол вынудил Шахтер бросить все силы в атаку, а Заря отошла в оборону. "Горняки" могли забивать еще не один мяч, но счет остался неизменным.
Шахтер — Заря 1:1
Голы: Мораес, 39 — Харатин, 49
Шахтер: Пятов — Бутко, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Майкон, Степаненко — Марлос, Тайсон (Нем, 78), Фернандо (Кайоде, 65) — Мораес.
Заря: Фелипе — Караваев, Сваток, Чечер (Литвин, 70), Чеберко — Силас, Харатин — Кабаев (Тымчик, 71), Рафаэль, Громов (Михайличенко, 86) — Леонардо.
Предупреждения: Мораес, Матвиенко — Леонардо, Харатин, Михайличенко
На 49-ой минуте Игорь Харатин не забил пенальти (вратарь).
Главный конкурент Шахтера в чемпионате, киевское Динамо, в отчетном туре обыграло донецкий Олимпик. Единственный гол в этом матче на свой счет записал Николай Морозюк, который мастерски пробил штрафной.
Динамо сократило отставание от Шахтера в турнирной таблице до двух очков.
Динамо - Олимпик 1:0
Гол: Морозюк, 29
Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Гармаш, Дуэлунд (Шапаренко, 59) – Морозюк (Сидклей, 62), Цыганков — Беседин (Сидорчук, 87)
Олимпик: Махновский – Немчанинов (Пасич, 83), Снурницын, Кравченко, Зубейко – Политыло, Кольцов – Балашов (Пасич, 61), Тейшейра, Ксенз – Дегтярев (Сондей, 71)
Предупреждения: Бурда - Тейшейра, Немчанинов, Кравченко.
В других матчах игрового дня победа досталась гостям: Десна взяла три очка в матче против Львова, а Ворскла уступила Арсеналу-Киев.
Львов — Десна 1:3
Голы: Бруно — А. Фаворов, 4, 87, Филиппов, 28.
Ворскла — Арсенал-Киев 0:2
Голы: Гринь, 72, 88.
Напомним, в первых матчах 11-го тура Премьер-лиги Александрия обыграла Черноморец, а Мариуполь и Карпаты сыграли вничью.
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
НВ
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования