Шахтер впервые за два месяца потерял очки, Динамо сократило отставание. Результаты матчей чемпионата Украины - видео

В воскресенье, 7 октября, четырьмя матчами завершился 11-й тур чемпионата Украины по футболу.

Донецкий Шахтер потерял очки впервые за два месяца в чемпионате Украины, дома сыграв вничью с луганской Зарей - 1:1. С самого начала матча "горняки" завладели преимуществом и активно атаковали, но забить смогли только перед самым перерывом - отличился Мораес после передачи Майкона.

Заря отыгралась сразу после перерыва: Матвиенко пропустил воротам Кабаева и был вынужден сбивать соперника - пенальти. Исполнять приговор взялся Харатин, но переиграл Андрея Пятова только со второй попытки.

Пропущенный гол вынудил Шахтер бросить все силы в атаку, а Заря отошла в оборону. "Горняки" могли забивать еще не один мяч, но счет остался неизменным.

Шахтер — Заря 1:1

Голы: Мораес, 39 — Харатин, 49

Шахтер: Пятов — Бутко, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Майкон, Степаненко — Марлос, Тайсон (Нем, 78), Фернандо (Кайоде, 65) — Мораес.

Заря: Фелипе — Караваев, Сваток, Чечер (Литвин, 70), Чеберко — Силас, Харатин — Кабаев (Тымчик, 71), Рафаэль, Громов (Михайличенко, 86) — Леонардо.

Предупреждения: Мораес, Матвиенко — Леонардо, Харатин, Михайличенко

На 49-ой минуте Игорь Харатин не забил пенальти (вратарь).

Главный конкурент Шахтера в чемпионате, киевское Динамо, в отчетном туре обыграло донецкий Олимпик. Единственный гол в этом матче на свой счет записал Николай Морозюк, который мастерски пробил штрафной.

Динамо сократило отставание от Шахтера в турнирной таблице до двух очков.

Динамо - Олимпик 1:0

Гол: Морозюк, 29

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Гармаш, Дуэлунд (Шапаренко, 59) – Морозюк (Сидклей, 62), Цыганков — Беседин (Сидорчук, 87)

Олимпик: Махновский – Немчанинов (Пасич, 83), Снурницын, Кравченко, Зубейко – Политыло, Кольцов – Балашов (Пасич, 61), Тейшейра, Ксенз – Дегтярев (Сондей, 71)

Предупреждения: Бурда - Тейшейра, Немчанинов, Кравченко.

В других матчах игрового дня победа досталась гостям: Десна взяла три очка в матче против Львова, а Ворскла уступила Арсеналу-Киев.

Львов — Десна 1:3

Голы: Бруно — А. Фаворов, 4, 87, Филиппов, 28.

Ворскла — Арсенал-Киев 0:2

Голы: Гринь, 72, 88.

Напомним, в первых матчах 11-го тура Премьер-лиги Александрия обыграла Черноморец, а Мариуполь и Карпаты сыграли вничью.

Турнирное положение

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