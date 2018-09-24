Шахтер вернулся к планам купить японского нападающего - СМИ

Шахтер возобновил интерес к нападающему португальской Портимоненсе Сеи Накадзимы, сообщает Record.

По информации медиа, 23 сентября представитель скаутской службы чемпиона Украины находился на стадионе португальской команды и делал какие-то пометки.

Портимоненсе принимал на своем поле в рамках национального чемпионата Виторию Гимараэш и победил со счетом 3:2. Два мяча забил Накадзима. Как отмечает издание, помимо донецкого клуба интерес к 24-летнему футболисту также проявляют испанские Севилья и Мальорка, а также немецкий Айнтрахт из Франкфурта, чьи скауты тоже присутствовали на матче.

По итогам прошлого сезона японский форвард провел 29 матчей за Портимоненсе, в которых забил 10 мячей и отметился 10 результативными передачами. В текущей кампании он отличился двумя голами в пяти поединках.

Зимой сообщалось, что португальский клуб отказал Шахтеру в продаже нападающего. По информации СМИ, другую сторону не устроила предложенная цена в 10 миллионов евро, хотя именно такая сумма была прописана в контракте игрока в качестве необходимой суммы компенсации.

Согласно данным медиа, Портимоненсе дал понять, что эта сумма выросла до 20 миллионов евро, после чего чемпион Украины прекратил переговоры.