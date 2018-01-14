Шахтер вернул из аренды бывшего игрока сборной Украины

Экс-полузащитник сборной Украины Дмитрий Гречишкин вернулся в Шахтер из аренды в Заре

Как сообщает официальный сайт "Горняков", 26-летний хавбек отправится на зимний учебно-тренировочный сбор в Турцию вместе с Шахтером.

Контракт Гречишкина с донецким клубом действует до лета 2018 года.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 22 матча в составе Зари во всех турнирах, забив в них три мяча.

В составе сборной Украины Гречишкин провел два матча, сыграв в отборе на чемпионат мира-2014 при главном тренере Михаиле Фоменко.

Напомним, в зимнее трансферное окно защитник сборной Украины Николай Матвиенко вернулся в Шахтер после окончания аренды в Ворскле.