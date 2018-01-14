Шахтер вернул из аренды бывшего игрока сборной Украины

Экс-полузащитник сборной Украины Дмитрий Гречишкин вернулся в Шахтер из аренды в Заре
Как сообщает официальный сайт "Горняков", 26-летний хавбек отправится на зимний учебно-тренировочный сбор в Турцию вместе с Шахтером.
Контракт Гречишкина с донецким клубом действует до лета 2018 года.
В текущем сезоне полузащитник сыграл 22 матча в составе Зари во всех турнирах, забив в них три мяча.
В составе сборной Украины Гречишкин провел два матча, сыграв в отборе на чемпионат мира-2014 при главном тренере Михаиле Фоменко.
Напомним, в зимнее трансферное окно защитник сборной Украины Николай Матвиенко вернулся в Шахтер после окончания аренды в Ворскле.
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