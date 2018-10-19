19 октября 2018, пятница

Шахтер в меньшинстве вырвал победу над Десной в матче чемпионата Украины - видео

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Шахтер на последних минутах дожал Десну
Фото: ФК Шахтер

Шахтер на последних минутах дожал Десну

Донецкий Шахтер со счетом 1:0 обыграл черниговскую Десну в стартовом матче 12-го тура чемпионата Украины по футболу.

Победный мяч в этой игре донецкая команда забила на 88-й минуте - Майкон отличился благодаря классному удару со штрафного.

Гол Майкона

За 20 минут до гола Шахтер остался в меньшинстве - прямую красную карточку получил Кайоде за грубый фол против Имерекова. Десна перед этим также должна была остаться в меньшинстве, но арбитр Юрий Бойко отменил вторую желтую карточку для Коберидзе за фол против Кривцова.

Благодаря этой победе Шахтер оторвался от Динамо в турнирной таблице на пять очков, но киевляне имеют матч в запасе.

Шахтер — Десна  1:0
Гол: Майкон, 88. 

Шахтер: Пятов — Бутко, Кривцов, Хочолава (Степаненко, 77), Исмаили — Майкон, Патрик (Коваленко, 79) — Марлос, Нем (Фернандо, 70), Кайоде — Мораес. 

Десна: Паст — Д. Фаворов, Имереков (Ковпак, 90+2), Гитченко, Мостовой — Коберидзе (Люлька. 72), Братков — Картушов,  Якимив, А. Фаворов —  Филиппов (Хлебас, 76).

Предупреждения: Мораес — Коберидзе, Братков, Мостовой, Паст, Имереков.

На 66-й минуте был удален Оларенважу Кайоде (грубая игра).

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Ранее Шахтер опубликовал финансовый отчет по итогам сезона 2017/2018 годов. Доходы чемпиона Украины с учетом НДС составили один миллиард 732 миллиона гривен. Это на 855 миллионов больше, чем в прошлом году.

НВ

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