Шахтер в матче с шестью голами обыграл Ворсклу. Результаты матчей чемпионата Украины

В субботу, 21 апреля, стартовал 28-й тур чемпионата Украины по футболу.

В верхней шестерке состоялся только один матч. Шахтер в Харькове оказался сильнее Ворсклы со счетом 4:2. "Горняки" выигрывали по ходу матча со счетом 3:0, но умудрились растерять преимущество, чем воспользовалась Ворскла. В конце матча решающий мяч оформил Алан Патрик.

Шахтер - Ворскла 4:2

Голы: Марлос, 23, 47, Коваленко, 50, Алан Патрик, 88 – Коломоец, 53, Сергийчук, 62

Шахтер: Пятов — Бутко, Кривцов (Ордец, 46), Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Фред — Марлос, Коваленко (Алан Патрик, 66), Зубков (Дентиньо, 85) – Кайоде

Ворскла: Ткаченко — Пердута, Гиоргадзе, Даллку, Ребенок – Скляр (Кравченко, 58), Чеснаков — Кобахидзе, Одарюк (Кадимян, 58), Сергийчук (Сапай, 81) – Коломоец

Предупреждения: Степаненко, Ракицкий, Алан Патрик, Марлос, Пятов, Дентиньо – Гиоргадзе

В нижней шестерке Александрия одержала важную победу победу над Черноморцем и оторвалась от зоны вылета. Сталь и Зирка сыграли вничью и остались на своих позициях.

Черноморец – Александрия 1:3

Голы: Бобко, 50 – Старенький, 7, Грицук, 24 (пен), Полярус, 77

Черноморец: Безрук — Люлька, Жунич, Смирнов, Чорний (Мусолитин, 81) — Ореховский (Хамелюк, 85), Бобко — Третьяков, Ковалец, Татарков (Гути, 70) — Гладкий

Александрия: Панькив — Гитченко, Чеботаев, Бондаренко, Цуриков —Довгий (Банада, 63), Запорожан, Полярус, Грицук (Пономарь, 85), Старенький (Протасов, 64) — Ситало

Предупреждения: Гладкий – Довгий, Грицук

Сталь – Зирка 1:1

Голы: Кузык, 57 (с пенальти) – Петров, 50

Сталь: Пеньков – Эберт, Ошипко, Джонатан – Климчук (Кныш, 71), Месхи, Костенко(Нуриев, 83), Хоцяновский – Задерака (Копытов, 61), Мисик, Кузык

Зирка: Паст – Полегенько, Братков, Гафаити, Збунь (Фатеев, 72) — Драченко, Цюпа — Чичиков, Аверьянов (Кондраков, 78), Билоног (Гедж, 58) — Петров

Предупреждения: Джонатан, Костенко – Гафаити, Цюпа, Петров

Удаления: Цюпа, 54 (вторая желтая)

Напомним, накануне Шахтер и Динамо стали финалистами Кубка Украины по футболу.