Шахтер в 11-й раз стал чемпионом Украины

Шахтер за тур до завершения розыгрыша украинской Премьер-лиги завоевал чемпионский титул.

Для этого донецкой команде нужно было побеждать на своем поле Верес, что и было сделано с минимальным счетом.

Автором единственного гола уже на 5-й минуте стал Марлос. Атакующий полузащитник реализовал пенальти за фол на Исмаили.

Шахтер – Верес 1:0

Гол: Марлос, 5 (с пенальти)

Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос (Нем, 88), Патрик (Коваленко, 63), Тайсон – Феррейра (Кайоде, 78)

Верес: Бандура — Адамюк, Приймак, Симинин, Лукьянчук — Карасюк, Каленчук, Степанюк, Мягков (Морозенко, 78), Кожанов (Волошинович, 73) – Кулиш (Жулио Сезар, 89).

Предупреждены: Кривцов, Фред

Главный конкурент Шахтера Динамо стремилось сохранять шансы на чемпионский титул до конца, победив на выезде Зари с результатом 1:0.

Победу столичному коллективу принес Беньямин Вербич на 68-й минуте. Артему Беседину удалось пройти с мячом и отдать передачу на словенского футболиста, который ударом в касание отправил сферу в ворота.

Заря — Динамо 0:1

Гол: Вербич, 68

Заря: Лунин — Караваев, Сваток, Гордиенко, Чеберко — Силас, Харатин — Громов, Кочергин (Чечер, 67), Лунев — Фопала

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Шепелев (Ротань, 88), Гармаш — Цыганков, Шапаренко, Вербич — Беседин

Предупреждены: Гордиенко, Харатин, Силас, Кочергин, Чечер — Беседин, Кадар

Еще в одном поединке верхней шестерки Мариуполь и Ворскла разошлись миром 1:1, поэтому Заря все еще может занять третье место в случае своей победы как раз над полтавчанами в последнем туре. Приазовский клуб вышел в Лигу Европы.

Также стоит отметить победу Олимпика над Черноморцем, которая позволила донецкому клубу обеспечить себе место в элите на следующий сезон. Зирка и Карпаты сыграли вничью и также обезопасили себя от прямого вылета, что ожидает последнюю команду чемпионата. Ею остается Черноморец, но идущая на предпоследнем месте Сталь тоже набрала 26 очков.

Мариуполь — Ворскла 1:1

Голы: Тищенко, 52 — Коломоец, 30

Олимпик - Черноморец 1:0

Гол: Люлька, 89 (в свои ворота)

Зирка — Карпаты 1:1

Голы: Петров, 38 — Карраскаль, 45+3 (с пенальти)

Сталь — Александрия 1:2

Голы: Мысык, 90+1 (с пенальти) — Бацула, 75, Цуриков, 78

Турнирное положение:

Таблица сайта УПЛ

Ранее Шахтер переиграл Динамо со счетом 2:0 в финале Кубка Украины и завоевал трофей.

НВ