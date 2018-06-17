Шахтер усилился украинским вратарем

Вратарь львовских Карпат Алексей Шевченко стал игроком донецкого Шахтера.

Как сообщает официальный сайт "Горняков", 26-летний голкипер подписал пятилетний контракт с чемпионом Украины.

"Это большой вызов для меня. Стать частью Шахтера – счастье и высокая ответственность. Я рад быть в команде чемпионов. Каждый футболист мечтает играть в самом лучшем клубе своей страны, и я не исключение", - сказал после заключения соглашения Шевченко.

26-летний вратарь с февраля этого года играл за Карпаты, успев за это время сыграть за львовский клуб 13 матчей (4 - на ноль). До этого Шевченко выступал за ужгородскую Говерлу, донецкий Олимпик, грузинские Торпедо и Дилу, луганскую Зарю.

В составе Шахтера также выступает вратарь Никита Шевченко, контракт которого, по данным Trensfermarkt, истекает этим летом. Уже появлялась информация, что на него претендует бельгийский Брюгге.

Накануне чемпион Украины донецкий Шахтер объявил о подписании форварда Палмейраса Фернандо Педро.