Шахтер упустил победу во Франции - видео

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер на выезде сыграл вничью 2:2 с французским Лионом, хотя по ходу матча вел 2:0.

Начало поединка было за хозяевам поля, но постепенно гости прибрали инициативу в свои руки и могли отличиться на исходе получаса игры. Это Марлос ворвался в штрафную после атаки веером, но пробил не слишком сильно с правой в ближний угол, и Антони Лопеш этот удар потащил.

Но после некоторой активности "Ткачей" ближе к концу тайма "Горнякам" все-таки удалось забить на 44-й минуте. Тайсон нашел момент на фланге, чтобы запустить в проход Исмаили, тот в одно касание прострелил во вратарскую, откуда Жуниор Мораес с левой ноги в одно касание послал мяч в ближний угол ворот.

Спустя 10 оборотов секундной стрелки после перерыва чемпион Украины сумел удвоить свой перевес. Тарас Степаненко отобрал мяч на своей половине, Марлос протащил мяч к чужой штрафной и переадресовал на Алана Патрика, а тот отдал на угол вратарской Мораесу. Бразилец сделал паузу, выискивая партнера, а затем неожиданно для всех спокойно пробил точно в дальний угол.

Лион не сдавался и сократил отставание в счете на 70-й минуте, когда Набиль Фекир мягко навесил с линии штрафной, а Мусса Дембеле выше всех выпрыгнул во вратарской и вколотил мяч в сетку. Прошло всего две минуты, и на табло установилось равновесие: за одну атаку хозяева поля несколько раз забрали подбор и, в конечном итоге, Уссем Ауар довел мяч до Лео Дюбуа, который расстрелял уже пустые ворота.

И все же, украинский чемпион едва не вырвал победу в самом конце основного времени, когда Марлос пяткой отдал сферу на Кайоде в чужой штрафной, а тот бил уже наверняка по пустым воротам, но французский коллектив спасла крестовина.

Тем самым Шахтер во второй раз кряду сыграл 2:2 в Лиге чемпионов и остался на третьем месте в группе, уступая два балла Лиону и один - Манчестер Сити. На последней позиции с одним пунктом остается Хоффенхайм.

Лион - Шахтер 2:2

Голы: Дембеле, 70, Дюбуа, 72 - Мораес, 44, 55

Лион: Лопеш — Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди — Тусар, Ндомбеле (Диоп, 85) — Траоре (Депай, 62), Фекир, Ауар — Дембеле (Корне, 82)

Шахтер: Пятов — Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Майкон, Степаненко — Марлос (Фернандо, 90+1), Патрик (Коваленко, 75), Тайсон — Мораес (Кайоде, 83)

Предупрежден: Фекир

НВ