Шахтер стартовал в Лиге чемпионов результативной ничьей с Хоффенхаймом - видео

Чемпион Украины донецкий Шахтер сыграл в первом туре группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 вничью с немецким Хоффенхаймом со счетом 2:2.

Начало игры получилось шокирующим для команды Паулу Фонсеки. Уже на шестой минуте встречи потеря Марлоса в центре поля обернулась контратакой Хоффенхайма и голом Флориана Гриллича после паса Леонардо Биттенкура.

Шахтеру понадобились 20 минут, чтобы прийти в себя. Сначала "горняки" завладели территорией, пропуская при этом контратаки соперника, но затем смогли сравнять счет. На 27-й минуте Мораес запустил Исмаили по флангу, который раскачал защитника, ворвался в штрафную и внешней стороной стопы отправил мяч в дальний угол.

Гол Шахтера успокоил игру на несколько минут, но затем инициативу вновь перехватил Хоффенхайм, при этом раз за разом создавая опасные моменты. На 36-й минуте Биттенкур ворвался в штрафную и без помех пробил головой после навеса с фланга, но точно в Пятова, а уже после следующей атаки Хоффенхайм вновь вышел вперед. Андрей Крамарич исполнил угловой, Пятов не дотянулся до мяча на выходе, а Хавард Нордтвейт, перевисев вратаря в воздухе, отправил мяч в сетку.

После перерыва рисунок игры не изменился. Хоффенхайм действовал активно и мог доводить свое преимущество в счете до двух мячей, но сначала Крамарич с выгодной позиции со штрафного не попал в ворота, а затем опасный удар Биттенкура заблокировал Ракицкий.

В районе 60-й минуты Шахтер ответил несколькими своими моментами, но Марлос и Тайсон не реализовали шансы, а Мораес забил уже после фиксации офсайда. Тем не менее, после некоторого затишья Шахтеру удалось сравнять счет. На 81-й минуте "горняки" разыграли угловой, Марлос покатил мяч в центр на вышедшего на замену Майкона, который пушечным дальним ударом едва не порвал сетку за спиной Бауманна.

Уже в следующей атаке Шахтер мог впервые матче повести в счете: Тайсон покатил во вратарскую, а там только касание Фогта помешало Коваленко и Мораесу занести мяч в сетку.

Последние минуты остались за Шахтером, но счет не изменился - 2:2.

Шахтер — Хоффенхайм 2:2

Голы: Исмаили, 27, Майкон, 81 — Гриллич, 6, Нордтвейт, 38

Шахтер: Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Патрик (Майкон, 76), Степаненко — Марлос, Тайсон, Болбат (Коваленко, 56) — Мораес.

Хоффенхайм: Бауманн — Нордтвейт, Фогт, Пош — Кадержабек, Гриллич, Биттенкур (Демирбай, 63), Шульц — Салаи (Цубер, 75), Крамарич (Нельсон, 85) — Жоэлинтон.

Предупреждения: Мораес, Патрик, Ракицкий — Гриллич.

В другом матче первого тура группы F Манчестер Сити на своем поле сыграет против Лиона.

НВ