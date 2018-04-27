Шахтер спустя час игры пробил ФК Мариуполь

В 29-м туре украинской Премьер-лиги Шахтер переиграл на выезде Мариуполь со счетом 1:0.

Донецкая команда, ослабленная травмами основных футболистов Ярослава Ракицкого, Тараса Степаненко, Марлоса, Бернарда и Факундро Феррейры, противостояла приазовскому коллективу, который не мог рассчитывать в матче на арендованных у "Горняков" исполнителей.

Долгое время у Шахтера не было много моментов, но спустя часа игры им удалось открыть счет. Это Исмаили отдал передачу на Кайоде, а тот отличился голом.

Несмотря на травмы сразу двух игроков в лице Богдана Бутко и Александра Зубкова лидеру чемпионата Украины удалось удержать минимальный перевес и набрать три очка.

За три тура до завершения чемпионата Украины Шахтер оторвался от Динамо на шесть очков, но при этом сыграл на один матч больше.

Мариуполь - Шахтер 0:1

Гол: Кайоде, 65

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