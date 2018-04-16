Шахтер согласился за 50 млн евро продать лидера английскому гранду - СМИ

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Летом Фред станет игроком МЮ - медиа
Фото: ФК Шахтер

Летом Фред станет игроком МЮ - медиа

Манчестер Юнайтед договорился с Шахтером о покупке его лидера Фреда за 50 млн евро, сообщает Динамомания.

Если информация портала верна, бразильский футболист чемпиона Украины уже летом 2018 года перейдет в английский клуб.

По данным СМИ, Шахтер намерен продать своего ведущего полузащитника за сумму минимум в 57,4 млн евро.

Недавно появилась информация, что Моуриньо рассматривает возможность приобретения Фреда среди желаемых новичков будущего лета. Сам полузащитник чемпиона Украины заявил, что его агенты делают все возможное для перехода его клиента в один из английских клубов.

Сообщалось, что бразильский футболист, скорее всего, станет игроком Манчестер Юнайтед. Эта информация появилась после того, как генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил о том, что Фред уйдет летом либо в Манчестер Сити, либо в МЮ.

В феврале СМИ писали, что полузащитник будущим летом станет игроком Сити. Эти сообщения подтверждает бывший наставник Шахтера Мирча ЛуческуПозже медиа узнали, что ПСЖ также хочет летом подписать бразильского игрока.

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