Шахтер согласился отпустить ключевого полузащитника в Манчестер Сити - СМИ

Ведущий полузащитник Шахтера Фред будущим летом станет игроком Манчестер Сити, сообщает UOL Esporte

По информации источника, "Горняки" отказались отпускать бразильца посреди сезона, отвергнув предложение "Горожан" в размере 35 миллионов евро, но готовы осуществить трансфер летом.

Представители Шахтера об этом сами рассказали на переговорах по трансферу полузащитника Коринтианса Майкона, гарантировав тому место в основном составе как раз на позиции Фреда, который покинет команду.

Также источник заверяет, что Фред сразу станет основным в Манчестер Сити, поскольку в нем видят не напарника еще одного бывшего "горняка" Фернандиньо, которому весной исполнится 33 года, а его замену.

Ранее бывший наставник Шахтера, который сейчас возглавляет сборную Турции, Мирча Луческу, заявил о том, что ведущий полузащитник донецкого клуба Фред перейдет в Манчестер Сити.

На днях генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил о том, что Фред не перешел в другой клуб из Англии (предположительно - Манчестер Сити), поскольку стороны не договорились по цене.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити намерен договориться о переходе бразильского полузащитника уже летом 2018 года. В январское же трансферное донецкий клуб якобы отказался отпускать Фреда за 51 млн евро, а захотел выручить как минимум 56 млн.