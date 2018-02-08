Шахтер согласился отпустить ключевого полузащитника в Манчестер Сити - СМИ

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Фред станет игроком Манчестер Сити будущим летом
Фото: ФК Шахтер

Фред станет игроком Манчестер Сити будущим летом

Ведущий полузащитник Шахтера Фред будущим летом станет игроком Манчестер Сити, сообщает UOL Esporte

По информации источника, "Горняки" отказались отпускать бразильца посреди сезона, отвергнув предложение "Горожан" в размере 35 миллионов евро, но готовы осуществить трансфер летом.

Представители Шахтера об этом сами рассказали на переговорах по трансферу полузащитника Коринтианса Майкона, гарантировав тому место в основном составе как раз на позиции Фреда, который покинет команду.

Также источник заверяет, что Фред сразу станет основным в Манчестер Сити, поскольку в нем видят не напарника еще одного бывшего "горняка" Фернандиньо, которому весной исполнится 33 года, а его замену.

Ранее бывший наставник Шахтера, который сейчас возглавляет сборную Турции, Мирча Луческу, заявил о том, что ведущий полузащитник донецкого клуба Фред перейдет в Манчестер Сити.

На днях генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил о том, что Фред не перешел в другой клуб из Англии (предположительно - Манчестер Сити), поскольку стороны не договорились по цене.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити намерен договориться о переходе бразильского полузащитника уже летом 2018 года. В январское же трансферное донецкий клуб якобы отказался отпускать Фреда за 51 млн евро, а захотел выручить как минимум 56 млн.

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