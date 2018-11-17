17 ноября 2018, суббота

Шахтер собрался побороться с дортмундской Боруссией за бразильского таланта - СМИ

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Шахтер и Боруссия Дортмунд положили глаз на Педриньо

Шахтер и Боруссия Дортмунд положили глаз на Педриньо

Донецкий Шахтер заинтересован в приобретении 20-летнего полузащитника Коринтианса Педриньо, сообщает FOX Sports.

По информации источника, трансферная стоимость молодого футболиста оценивается в семь миллионов евро.

На Педриньо всерьез претендует также дортмундская Боруссия. По данным источника, сам футболист отдает предпочтение именно немецкому клубу, но вероятность перехода в Шахтер также существует.

Ранее в СМИ появилась информация, что бюджет Шахтера составляет 44 миллиона евро, что существенно больше, чем у других клубов украинской Премьер-лиги.

Недавно стало известно, что полузащитник бразильского Фламенго Лукас Пакета, интерес к которому Динамо и Шахтеру приписывали СМИ, в январе 2019 года перейдет в Милан.

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