Шахтер собрался побороться с дортмундской Боруссией за бразильского таланта - СМИ

Донецкий Шахтер заинтересован в приобретении 20-летнего полузащитника Коринтианса Педриньо, сообщает FOX Sports.
По информации источника, трансферная стоимость молодого футболиста оценивается в семь миллионов евро.
На Педриньо всерьез претендует также дортмундская Боруссия. По данным источника, сам футболист отдает предпочтение именно немецкому клубу, но вероятность перехода в Шахтер также существует.
Ранее в СМИ появилась информация, что бюджет Шахтера составляет 44 миллиона евро, что существенно больше, чем у других клубов украинской Премьер-лиги.
Недавно стало известно, что полузащитник бразильского Фламенго Лукас Пакета, интерес к которому Динамо и Шахтеру приписывали СМИ, в январе 2019 года перейдет в Милан.
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