Шахтер собрался побороться с дортмундской Боруссией за бразильского таланта - СМИ

Донецкий Шахтер заинтересован в приобретении 20-летнего полузащитника Коринтианса Педриньо, сообщает FOX Sports.

По информации источника, трансферная стоимость молодого футболиста оценивается в семь миллионов евро.

На Педриньо всерьез претендует также дортмундская Боруссия. По данным источника, сам футболист отдает предпочтение именно немецкому клубу, но вероятность перехода в Шахтер также существует.

Ранее в СМИ появилась информация, что бюджет Шахтера составляет 44 миллиона евро, что существенно больше, чем у других клубов украинской Премьер-лиги.

Недавно стало известно, что полузащитник бразильского Фламенго Лукас Пакета, интерес к которому Динамо и Шахтеру приписывали СМИ, в январе 2019 года перейдет в Милан.