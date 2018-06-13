Шахтер собрался купить 19-летнего бразильского форварда - СМИ

Фернандо Педро через несколько дней может подписать контракт с Шахтером

Донецкий Шахтер намерен подписать 19-летнего бразильского форварда Фернандо Педро, сообщает Globo.

По информации источника, контракт может быть подписан уже в ближайшее время. Через несколько дней Педро отправится в Украину для прохождения медосмотра.

Сумма возможного трансфера пока неизвестна.

Педро выступает за молодежную команду Палмейраса, но в этом сезоне уже успел дебютировать и в основной. Кроме того, он получил вызов в сборную Бразилии U-20.

Накануне стало известно, что Шахтер всерьез нацелен на приобретение бразильского форварда Палмейраса Рожера Гедеша. Донецкий клуб готов платить 21-летнему футболисту в шесть раз большую зарплату, чем он получает в своем клубе.

Ранее сообщалось, что Шахтер намерен приобрести полузащитника бразильского Палмейраса Рожера Гедеша, в котором видит замену ушедшему Бернарду.

На этой неделе полузащитник сборной Португалии Вильям Карвальо, интерес к которому со стороны Шахтера приписывают медиа, расторг контракт со Спортингом, поэтому его переход в новый клуб состоится на бесплатной основе.