Шахтер - Рома 2:1. События по минутам матча Лиги чемпионов

НВ следил за ходом первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Шахтером и Ромой, а также событиями вокруг нее.

Стартовые составы:

Шахтер: Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра

Рома: Аллисон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, де Росси, Стротман, Ундер, Наинголлан, Перотти, Джеко

Онлайн трансляция матча, который состоится в Харькове на стадионе Металлист, начнется 21 февраля в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы Украина и Футбол 2.

Шахтер: вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе F, где оказался выше нидерландского Фейеноорда и итальянского Наполи, но уступил первенство английскому Манчестер Сити. Против Ромы команда проведет свою вторую официальную игру в 2018 году. "Горняки" не смогут рассчитывать в матче на защитника Дарио Срну (дисквалификация) и полузащитника Максима Малышева (травма).

Рома: вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе C, где оказалась выше азербайджанского Карабаха, испанского Атлетико и английского Челси. Команда победила в трех предыдущих матчах кряду, но перед этим не могла выиграть в семи поединках подряд во всех турнирах. "Волки" не смогут рассчитывать в матче на защитника Рика Карсдорпа, а также полузащитников Максима Гоналона и Лоренцо Пеллегрини (травмы).

Статистика знает четыре поединка между этими соперниками. В трех из них сильнее был Шахтер, в одном - Рома. Предыдущая дуэль команд также состоялась в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2010/2011, по итогам которой с общим счетом 6:2 лучшим стал украинский клуб.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Предпочтение отдается Шахтеру - коэффициент на его победу равен 2,50, тогда как выигрыш Ромы оценивается в 3,00, а ничья - в 3,25.

90+3 минута. Супермомент у Феррейры! Пустые ворота были перед аргентинцем после паса Тайсона и рикошета от защитника, но мяч от ноги игрока Ромы ушел на угловой.

90+2 минута. Коваленко выходит на поле вместо Бернарда.

90 минута. По желтой получили Перотти и Тайсон: последнему за удар локтем, первому - за картинное падение. Как показал повтор, нарушение бразильца тянуло на прямую красную.

88 минута. Жерсон мощно низом пробил в ближний угол, мяч рикошетом от ноги Ракицкого пришел в руки Пятову.

86 минута. Хорошая подача Коларова на 11-метровую отметку, но там дежурит Ракицкий и первым касанием выбивает мяч из штрафной.

83 минута. Последняя замена у Ромы: форвард Дефрель вместо хавбека Наингголана.

82 минута. Феррейра, сместившись с левого края, пробил в соперника, но на подборе первым оказался Степаненко, мощно бахнувший в ближний угол - Алиссон на месте.

81 минуту. Несмотря на полное обновление, правый фланг Ромы продолжает проваливаться. На этот раз прострел Бернарда из этой зоны центральные защитники успели перевести на угловой.

80 минута. Феррейра грубо срубил Де Росси на выходе из чужой штрафной. Желтая аргентинцу за этот подкат.

77 минута. Рома много владеет мячом в центре поля, но не спешит идти в атаку большими силами.

75 минута. Успокоилась игра после гола Шахтера, хотя "Горнякам" не помешал бы еще один гол.

72 минута. У Ромы сразу двойная замена: Бруно Перес и Жерсон вместо Флоренци и Ундера.

71 минута. Со штрафного в самую девятку ударом от перекладины Фред направляет мяч в ворота! И Алиссон не помог в этом эпизоде!

69 минута. Строотман сбивает Марлоса вблизи штрафной. Опасный стандарт для Шахтера.

69 минута. Алиссон выходит далеко из ворот и страхует защитников, за спину которым уже убежал Марлос.

68 минута. Затяжная атака Шахтера завершилась навесом с левого фланга, но двое защитников сначала перепрыгнули Феррейру, а затем скилка Степаненко оказалась безадресной.

65 минута. В одной из редких атак гостей Коларов навесил на Наингголана, а тот головой направил мяч в сторону ворот. "Семечки" для Пятова.

64 минута. Шахтер просто неудержим в последние минуты. Рома с трудом держит оборону.

63 минута. Тайсон метко лупанул в девятку, но Алиссон после пропущенного мяча творит просто чудеса. Только угловой для Шахтера.

62 минута. Наингголан с лета пробил по воротам после выноса из штрафной. Удар получился несильным и не доставил проблем Пятову.

61 минута. 35 124 болельщика сегодня на стадионе Металлист при температуре -7 градусов поддерживают Шахтер. Рекорд сезона для "Горняков"!

59 минута. Очередная дальняя попытка Фреда. Не идут сегодня удары у бразильца.

55 минута. Алиссссссон! Вытаскивает удар Марлоса в упор после передачи Исмаили!

52 минута. Ракицкий прекрасным пасом со своей половины поля запустил Феррейру к чужим воротам, а тот убрал на замахе Маноласа и низом послал мяч в дальний угол ворот!

52 минута. Манолас пробил головой после углового, Пятов забрал мяч, а Де Росси затем сфолил против него.

51 минута. Джеко пытался повторить голевую передачу на Ундера, но на этот раз получить пас турку помешал Исмаили.

48 минута. Феррейра получил пас от Марлоса на линии штрафной и обводящим ударом пробил в дальний угол - Алиссон без проблем зафиксировал мяч.

46 минута. В перерыве замен не состоялось.

45+4 минута. Вышел Ордец еще до перерыва.

45+3 минута. Кривцова уносят на носилках, а на бровке разминается Ордец.

45+1 минута. Кривцов на газоне и держится за колено. Взгляд Фонсеки на происходящее печален.

44 минута. "Шахтер, Шахтер", - звучит на Металлисте, но "Горняки" пока не могут придти в себя.

41 минута. Молниеносная атака Ромы закончилась пасом вразрез Джеко на выход к воротам Ундера, которого потерял Исмаили. Турок пробил бесхитросно, но мяч сквозь руки Пятова таки закатился в сетку.

39 минута. Марлос с Тайсоном и Феррейрой убегали в контратаку, но вместо свободного аргентинца бразилец решил отдавать на пребывавшего под опекой соотечественника. В итоге, потеря, несмотря на апелляции Фонсеки и игроков Шахтера по поводу нарушения правил.

37 минута. Снова Джеко снабдили передачей на линии штрафной, а тот "щечкой" метил в дальний угол, но угодил в частокол ног защитиков Шахтера, а Наингголан, рванувший на добивание, был в офсайде.

35 минута. Еще одно не слишком удачное действие от Фреда. Во время размашистой позиционной атаки Шахтера бразилец отдал на фланг Тайсону, который пребывал в более чем очевидном офсайде.

34 минута. Марлос снабдил передачей Фреда перед штрафной Ромы, а тот, увидев перед собой пространство, решил пробить. Получилось неудачно - мяч срезался с ноги и серьезно разминулся со створом.

31 минута. Бернард требовал желтую карточку для Джеко за фол в центре поля против Тайсона, но едва не нарвался на нее сам. Коллам сделал последнее китайское предупреждение бразильцу.

29 минута. Не очень удачная подача от угла поля от Коларова, а затем еще и в офсайд попадают игроки Ромы.

28 минута. Перотти накрутил Бутко, но угодил в него при исполнении подачи. Уже восьмой угловой для Ромы менее чем за полчаса матча!

27 минута. Перотти грамотно забрасывал на дальнюю штангу в направлении Ундера, там не дремлет Исмаили и скидывает мяч на Пятова.

25 минута. У Шахтера прошла очередная атака левым флангом, в зоне левого форварда неожиданно оказался Ракицкий и прострелил вдоль ворот, однако на дальней штанге пустота.

21 минута. Джеко создает для себя второй момент, удачно открывшись на линии штрафной, и низом в касание лупит в створ ворот Пятова - вратарь Шахтера намертво фиксирует мяч.

20 минута. Опять опасность возникает у ворот Шахтера после розыгрыша углового, но одинокий Манолас не смог акцентированно пробить в дальний угол.

19 минута. Вновь Перотти на острие, на этот раз его прострел уходит на угловой.

16 минута. Перотти попытался угрожать воротам Шахтера издали, но попал в защитника.

15 минута. Шахтер чувствует себя хозяином положения на поле и раз за разом неприятно разделывает оборону Ромы фланговыми атаками.

13 минута. Марлос взорвал скорость на правом фланга, раскачал Коларова и прострелил во вратарскую, где Алиссон забрал мяч только со второй попытки.

9 минута. Бернард включил шестую передачу и ворвался с левого фданга в штрафную, но его "тычок" на исполнение в дальний угол заблокировал защитник.

7 минута. Вновь опасность у ворот Шахтера после подачи углового, но Фасио головой посылает мяч выше ворот.

6 минута. После подачи углового убойный момент у Ромы, но вначале Пятов творит чудеса после удара в упор Джеко, а добивание блокируют сразу несколько защитников "Горняков".

5 минута. В ответной атаке Ундер исхитрился навесиь во вратарскую, где Бутко оказался прыгучее Перотти и выбил мяч на угловой.

4 минута. Первая атака Шахтера обернулась очень острым моментом у ворот Ромы. Бернард запустил в прорыв Исмаили, тот стрельнул вдоль линии ворот, но замкнуть прострел Феррейре помешал Коларов. Повторная передача Фреда прикатилась уже в руки Алиссону.

2 минута. Первый угловой у ворот Шахтера, Бернард заблокировал подачу.

1 минута. Ракицкий неосторожно отдал назад Пятову под прессингом игроков Ромы, вратарь Шахтера был вынужден выбить мяч в аут.

Сегодняшний матч обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом.

Команды уже на поле, от матча нас отделяет только гимн Лиги чемпионов!

Гимн Шахтера звечит на стадионе Металлист, а команды уже готовы к выходу на поле.

Сегодняшний матч станет 300-м для Ярослава Ракицкого в составе Шахтера.

Разминка Ромы на поле Металлиста.

Приезд Шахтера на стадион Металлист.

Стали известны стартовые составы команд на этот матч.

Шахтер: Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра

Рома: Аллисон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, де Росси, Стротман, Ундер, Наинголлан, Перотти, Джеко

Официальный твиттер-аккаунт Лиги чемпионов не отстает и также нагнетает обстановку вокруг матча:

Shakhtar or Roma? ????



_______________ will score first



???? https://t.co/YpOIrJCqOW pic.twitter.com/YCQX8hKDdb