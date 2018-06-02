Шахтер резко повысил цену на своего лидера - СМИ

Донецкий Шахтер резко повысил трансферную стоимость своего лидера Фреда, сообщает France Football.

По информации источника, теперь "Горняки" готовы отпустить своего лидера не менее чем за 70 миллионов евро. На бразильца претендуют Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

На этой неделе СМИ сообщили, что Шахтер дал добро на продажу своего ведущего полузащитника Фреда в Манчестер Юнайтед за 50 миллионов евро.

Недавно сообщалось, что Манчестер Юнайтед добился прогресса в переговорах по трансферу системообразующего полузащитника Шахтера за 57 миллионов евро. Сам бразилец выражал уверенность, что агенты подберут ему самый лучший вариант для будущего трудоустройства.

Ранее в прессе фигурировала информация о переходе Фреда в Манчестер Юнайтед за 50 млн евро. По данным ряда СМИ, Шахтер намерен продать своего ведущего полузащитника за сумму минимум в 57,4 млн евро.

Перед этим медиа писали, что Моуриньо рассматривает возможность приобретения игрока среди желаемых новичков будущего лета. Сам полузащитник чемпиона Украины заявлял, что его агенты делают все возможное для перехода в один из английских клубов.