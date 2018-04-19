Шахтер решил расстаться с капитаном - журналист

Скорее всего, Срна больше не сыграет за Шахтер - журналист

Шахтер не желает продлевать контракт со своим капитаном Дарио Срной, срок действия которого заканчивается летом 2018 года, сообщает журналист Сергей Болотников.

В футбольном шоу Татотаке Болотников со ссылкой на два источника заявил, что, скорее всего, 35-летний футболист больше не сыграет за донецкий клуб. Еще один источник со-ведущего шоу Константина Андриюка подтверждает данную информацию.

Как отмечает Болотников, чемпион Украины не собирался заключать новое соглашение с хорватским игроком в прошлом году, до скандала с допингом, а теперь еще больше в этом уверен. По данным Андриюка, владелец Шахтера Ринат Ахметов обиделся на Срну за то, что защитник прекратил выступления на время расследования его допингового дела.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство оставило в силе дисквалификацию в 17 месяцев для капитана Шахтера от Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ) за использование запрещенных веществ. Согласно решению НАДЦУ, Срна сможет вернуться на поле после дисквалификации 22 августа 2018 года. Организация постановила, что в пробе хорватского футболиста были обнаружены нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля.

Сообщалось, что дисквалифицированный за употребление допинга капитан донецкого клуба хорват Дарио Срна может возглавить киевский Арсенал, который, согласно СМИ, частично финансируется бизнес-структурами президента Шахтера Рината Ахметова.

Позже появилась информация, что стать наставником Арсенала может помощник главного тренера Шахтера Паулу Фонсеки Игор Дуляй.