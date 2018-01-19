Шахтер заинтересовался экс-капитаном молодежки клуба Ярмоленко - медиа

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Последний сезон Эль Буззатти провел в аренде в Оснабрюке, команде третьего немецкого дивизиона
Фото: noz.de

Последний сезон Эль Буззатти провел в аренде в Оснабрюке, команде третьего немецкого дивизиона

Со второй командой донецкого Шахтера тренируется марокканец Мохамед Эль Буаззатти, сообщает Football.ua.

21-летний центральный защитник – воспитанник дортмундской Боруссии, где он был капитаном в молодежных командах клуба.

Последний сезон Эль Буззатти провел в аренде в Оснабрюке, команде третьего немецкого дивизиона, за который в прошлом сезоне провел 13 матчей.

Также на счету игрока есть несколько матчей в составе юношеской сборной Марокко.

Ранее сообщалось, что Шахтер планирует купить еще одного молодого игрока - 19-летнего полузащитника загребского Динамо Николу Моро.

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