Шахтер приблизился к подписанию нового бразильского таланта - СМИ

Донецкий Шахтер близок к подписанию контракта с молодым фланговым бразильским нападающим Сан-Паулу Маркиньосом Сиприано, сообщает UOL Esporte.

Источник имеет информацию, что переход может состояться уже в сентябре, когда у футболиста истекает срок договора с Сан-Паулу. Клуб пытался переподписать соглашение, но игрока не устроили условия, и он отказался.

В ответ на это руководство Сан-Паулу отправило Сиприано в дубль, где, вероятно, он и будет играть до конца своего контракта. В основной команде 19-летний футболист дебютировал в январе этого года. В системе Сан-Паулу Сиприано находится с 2015 года, но за первую команду провел пока только один матч. Тем не менее, он уже успел обратить на себя внимание скаутов различных клубов.

В прошлом году он также сыграл три матча за сборную Бразилии U-20 на турнире в Тулоне.

Ранее Шахтер согласовал с Коринтиансом приобретение полузащитника Майкона за 6 миллионов евро. В то же время, в Бразилию может вернуться хавбек "Горняков" Бернард.