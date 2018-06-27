27 июня 2018, среда

Шахтер приблизился к подписанию аргентинского полузащитника - СМИ

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Шахтер заинтересовался Тиссоне (слева) в связи с трансфером Фреда

Шахтер заинтересовался Тиссоне (слева) в связи с трансфером Фреда

Полузащитник португальского Авеша Фернандо Тиссоне близок к переходу в Шахтер, сообщает A Bola.

По информации медиа, интерес украинской стороны к 31-летнему футболисту вырос после продажи донецким клубом Фреда в Манчестер Юнайтед.

Как отмечает ресурс, прогресс в осуществлении сделки может состояться на этой неделе позже. Действующий контракт игрока заканчивается летом 2019 года.

Аргентинский полузащитник уже выступал в Украине. Первую половину прошедшего сезона Тиссоне провел в львовских Карпатах, где сыграл 13 матчей.

Ранее Манчестер Юнайтед объявил о подписании экс-лидера Шахтера. По информации Transfermarkt, Фред обошелся МЮ в 59 млн евро.

В свою очередь, генеральный директор чемпиона Украины Сергей Палкин заявил о том, что руководство клуба полностью довольно условиям соглашения с МЮ.

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