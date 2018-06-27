Шахтер приблизился к подписанию аргентинского полузащитника - СМИ

Полузащитник португальского Авеша Фернандо Тиссоне близок к переходу в Шахтер, сообщает A Bola.
По информации медиа, интерес украинской стороны к 31-летнему футболисту вырос после продажи донецким клубом Фреда в Манчестер Юнайтед.
Как отмечает ресурс, прогресс в осуществлении сделки может состояться на этой неделе позже. Действующий контракт игрока заканчивается летом 2019 года.
Аргентинский полузащитник уже выступал в Украине. Первую половину прошедшего сезона Тиссоне провел в львовских Карпатах, где сыграл 13 матчей.
Ранее Манчестер Юнайтед объявил о подписании экс-лидера Шахтера. По информации Transfermarkt, Фред обошелся МЮ в 59 млн евро.
В свою очередь, генеральный директор чемпиона Украины Сергей Палкин заявил о том, что руководство клуба полностью довольно условиям соглашения с МЮ.
Комментарии
Правила комментирования