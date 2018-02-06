Шахтер представил красочный промо-ролик перед матчами Лиги чемпионов с Ромой - видео

Шахтер попросил у болельщиков поддержки в противостоянии с Ромой

Пресс-служба Шахтера представила красивый видеоанонс противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской Ромы

Закадровый голос призывает болельщиков прийти на стадион Металлист в Харькове и поддержать "Горняков", которые в этом очень нуждаются. "Когда десятки тысяч поддержат нас на стадионе, у соперника нет шансов победить", - сказано в главном посыле видео.

Ранее прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой Шахтеру в соперники попалась итальянская Рома. Первый матч против римлян пройдет 21 февраля в Харькове на стадионе Металлист.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказал мнение, что итальянская команда - не самый плохой вариант, который мог выпасть "Горнякам", поскольку среди их возможных соперников могли быть Барселона, ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

Наставник донецкого коллектива Паулу Фонсека заявил о том, что не считает Рому слабым соперником, но убежден, что играть с ней будет удобнее, чем с другими командами.