Шахтер предложил семь миллионов евро за 21-летнего бразильца - СМИ

Чемпион Украины донецкий Шахтер выступил с предложением по поводу трансфера бразильского полузащитника Палмейраса Рожера Гедеша, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, "Горняки" готовы заплатить за 21-летнего футболиста семь миллионов евро, однако такая сумма не устраивает руководство бразильского клуба.

Причиной, по которой Палмейрас требует от донецкого клуба больше денег, является то, что ему принадлежат только 25% прав на Гедеша, остальными 75% владеет клуб Крисиума. Если сумма трансфера составит семь миллионов евро, то Палмейрасу достанутся только 1,75 миллионов евро.

У Шахтера есть серьезная конкуренция в борьбе за Гедеша со стороны других клубов. В частности, на бразильского хавбека претендуют португальские Бенфика и Порту, а также Аль-Вахда и Аль-Ахли из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что донецкий клуб готов платить 21-летнему футболисту в шесть раз большую зарплату, чем он получает в своем клубе. Гедеш будет получать в Шахтере 400 тысяч долларов в месяц.

В начале июня СМИ узнали, что Шахтер намерен приобрести полузащитника бразильского Палмейраса Рожера Гедеша, в котором видит замену ушедшему Бернарду.

Этим летом Шахтер уже купил одного игрока Палмейраса. Им стал 19-летний бразильский форвард Фернандо Педро, который заключил контракт с клубом сроком на пять лет.