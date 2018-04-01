Шахтер предложил Фонсеке рекордный контракт - СМИ

Шахтер предложил новый контракт главному тренеру Паулу Фонсеке с зарплатой 9 млн евро в год.

Об этом сообщает The Sun.

Главным соперником Шахтера является Эвертон, который готов летом поменять нынешнего менеджера команды Сэма Эллардайса.

"Шахтер уже предложил мне продлить контракт, мы ведем переговоры. Я пока не решил: оставаться мне или уходить. Были и другие предложения, но теперь я должен обдумать, что лучше для моей карьеры", - сказал Фонсека.

Нынешний контракт португальца с Шахтером истекает летом.