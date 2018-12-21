Шахтер предложил 600 тысяч долларов за игрока одного из лидеров Премьер-лиги - СМИ Вчера, 23:12 219 Цей матеріал також доступний українською Александрия хочет выручить за Бондаренко больше 600 тысяч долларов Фото: ФК Александрия

Шахтер сделал предложение в размере 600 тысяч долларов идущей на третьем месте в украинской Премьер-лиге Александрии за защитника Валерия Бондаренко, сообщает FootBoom.

По информации портала, в зимнее трансферное окно донецкий клуб планирует усилить центральную линию обороны, которая отличалась уязвимостью в первой части сезона.

Руководство Александрии готово продать 24-летнего футболиста, несмотря на его ключевую роль в команде, но хочет получить "значительно" большую сумму.

В нынешнем сезоне Бондаренко провел 18 поединков за команду. В его активе один гол и одна результативная передача. Ранее защитник выступал за Арсенал-Киев, кутаисское Торпедо (Грузия) и стрыйскую Скалу.

На днях наставник Александрии Владимир Шаран в интервью Команда №1 сообщил, что на одного его подопечного есть серьезный спрос со стороны одного из украинских грандов.

Сообщалось, что Шахтер подписал 18-летнего бразильского полузащитника португальского Эшторила Маркуша Антонио.