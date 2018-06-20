20 июня 2018, среда

Шахтер повесил на защитника ценник в 100 млн евро после продления контракта

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Исмаили продлил контракт на пять лет

Исмаили продлил контракт на пять лет

Шахтер объявил о продлении соглашения с защитником Исмаили, после чего потенциальному покупателю нужно будет заплатить 100 млн евро, чтобы подписать игрока.

Как сообщает официальный сайт чемпиона Украины, 28-летний бразильский футболист заключил трудовой договор до 2023 года.

Сумма необходимого выкупа в размере 100 миллионов евро прописана в контракте легионера Шахтера. Ранее действовавшее соглашение заканчивалось нынешним летом.

Исмаили стал игроком донецкого коллектива в 2013 году. По данным СМИ, его трансфер обошелся в четыре миллиона евро. За это время он провел 133 матча, в которых забил 12 мячей.

В мае появилась информация, что Ювентус заинтересовался бразильским защитником Шахтера. По данным источника, генеральный менеджер "Старой синьоры" Беппе Маротта считает 28-летнего игрока главной целью клуба в летнее трансферное окно. 

В апреле сообщалось, что к донецкому клубу обращались английский и китайский гранды по поводу трансфера Исмаили, имена которых остались неизвестны.

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