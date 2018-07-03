Шахтер потерпел неудачу в попытках купить бразильского полузащитника - медиа

Палмейрас обсуждает возможность продажи Гедеша только с Порту - СМИ

Бразильский Палмейрас отказал Шахтеру в продаже полузащитника Рожера Гедеша, сообщает UOL.

По информации медиа, помимо чемпиона Украины, отказ также получили португальская Бенфика, аравийский Аль-Ахли и Аль Вахда из ОАЭ.

В то же время, отмечает издание, переговоры о возможном трансфере 21-летнего футболиста продолжаются с португальским Порту, который стремится ускорить осуществление потенциальной сделки.

В начале июня СМИ узнали, что Шахтер намерен приобрести полузащитника Рожера Гедеша, в котором видит замену ушедшему Бернарду.

Сообщалось, что донецкий клуб всерьез нацелен на приобретение игрока, ради чего готов платить ему в шесть раз большую зарплату, чем он получает в своем нынешнем клубе, а именно - 400 тысяч долларов в месяц.

Позже появилась информация, согласно которой "Горняки" предложили Палмейрасу за футболиста семь миллионов евро.