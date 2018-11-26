26 ноября 2018, понедельник

Шахтер потерял двух ключевых игроков перед матчем Лиги чемпионов

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Марлос не поможет Шахтеру в матче против Хоффенхайма

Марлос не поможет Шахтеру в матче против Хоффенхайма

Ключевые защитник Ярослав Ракицкий и полузащитник Марлос не помогут Шахтеру в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против Хоффенхайма на выезде 27 ноября.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, в заявку попали 20 футболистов. Оборонец не сыграет из-за травмы, а отсутствие в матче игрока центра поля предполагалось.

Полный состав Шахтера, который вылетел в Германию, где состоится игра, выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;

Защитники: Олег Данченко, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Майкон, Виктор Коваленко, Веллингтон Нем, Дентиньо, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Андрей Тотовицкий, Тайсон;

Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

В своем предыдущем матче Шахтер не смог победить Львов, сыграв вничью 0:0, в 16-м туре украинской Премьер-лиги.

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