Шахтер потерял двух атакующих игроков на матч против Зари

Марлос пропустит матч против Зари за умышленное получение желтой карточки

Нападающий и атакующий полузащитник Шахтера соответственно Оларенважу Кайоде и Марлос не сыграют в 30-м туре украинской Премьер-лиги против Зари 5 мая из-за дисквалификации.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ наказал Кайоде дисквалификацией на одну игру плюс две условно за удар защитника Динамо Артема Шабанова в поединке 27 тура.

Марлос пропустит матч против Зари за "несомненно умышленное получение желтой карточки" для того, чтобы пропустить игру против Мариуполя в предыдущем туре и остаться без предупреждения перед встречей с луганским коллективом.

Согласно введенным в октябре 2017 года правилам, намеренное получение желтой или красной карточки может наказываться дисквалификацией на два поединка или на неопределенный срок.

27 апреля Шахтер, ослабленный травмами и дисквалификациями основных футболистов Ярослава Ракицкого, Тараса Степаненко, Марлоса, Бернарда и Факундро Феррейры, переиграл на выезде Мариуполь со счетом 1:0.

Ранее донецкий клуб на своем поле проиграл Динамо с аналогичным счетом.