Шахтер поставил точку в вопросе трансфера украинского защитника в итальянский клуб

Защитник Шахтера Николай Матвиенко не будет переходить в итальянский Эмполи.

Об этом сообщил генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин, информирует FootballHub.

"Было предложение от Эмполи, но Матвиенко остается в Шахтере", - сказал функционер.

Эмполи в прошлом сезоне играл в Серии В, но по его итогам завоевал путевку в Серию А - элитный дивизион итальянского футбола.

Накануне итальянский Эмполи сделал предложение Шахтеру по поводу трансфера защитника сборной Украины Николая Матвиенко.

Матвиенко вернулся в донецкий клуб после окончания аренды в Ворскле в январе 2018 года, но провел во второй части сезона в составе "Горняков" только три матча.

В конце минувшего года Шахтер досрочно прекратил аренду оборонца в полтавской команде. В первой части сезона он сыграл 16 матчей, в которых забитыми мячами и результативными передачами не отметился.