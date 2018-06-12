Шахтер получил возможность бесплатно подписать полузащитника сборной Португалии - СМИ

Полузащитник сборной Португалии Вильям Карвальо, интерес к которому со стороны Шахтера приписывают медиа, расторг контракт со Спортингом, поэтому его переход в новый клуб состоится на бесплатной основе, сообщает L’Equipe.

По информации издания, вместе с ним лиссабонский клуб также покинули вратарь Руи Патрисиу, полузащитники Желсон Мартинш и Бруну Фернандеш, а также нападающий Бас Дост. Кроме того, в отставку ушел наставник Жорже Жезуш.

Контракты со Спортингом были расторгнуты после инцидента с вторжением агрессивных фанатов команды на территорию базы клуба. В результате действий болельщиков футболисты получили увечья.

Недавно СМИ писали, что Карвальо попал в сферу интересов чемпиона Украины.

Сообщалось, что на приобретение 26-летнего полузащитника также всерьез рассчитывает английский Эвертон.

Накануне появилась информация, что Шахтер намерен приобрести полузащитника бразильского Палмейраса Рожера Гедеша, в котором видит замену ушедшему Бернарду.