12 июня 2018, вторник

Шахтер получил возможность бесплатно подписать полузащитника сборной Португалии - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Карвальо остался без клуба

Карвальо остался без клуба

Полузащитник сборной Португалии Вильям Карвальо, интерес к которому со стороны Шахтера приписывают медиа, расторг контракт со Спортингом, поэтому его переход в новый клуб состоится на бесплатной основе, сообщает L’Equipe.

По информации издания, вместе с ним лиссабонский клуб также покинули вратарь Руи Патрисиу, полузащитники Желсон Мартинш и Бруну Фернандеш, а также нападающий Бас Дост. Кроме того, в отставку ушел наставник Жорже Жезуш.

Контракты со Спортингом были расторгнуты после инцидента с вторжением агрессивных фанатов команды на территорию базы клуба. В результате действий болельщиков футболисты получили увечья.

Недавно СМИ писали, что Карвальо попал в сферу интересов чемпиона Украины.

Сообщалось, что на приобретение 26-летнего полузащитника также всерьез рассчитывает английский Эвертон.

Накануне появилась информация, что Шахтер намерен приобрести полузащитника бразильского Палмейраса Рожера Гедеша, в котором видит замену ушедшему Бернарду.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове