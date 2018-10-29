Шахтер получил внутреннее усиление перед матчем с Динамо

Тайсон приступил к тренировкам в общей группе

Ведущий полузащитник Шахтера Тайсон вернулся к тренировкам накануне поединка 14-го тура украинской Премьер-лиги против Динамо.

Как сообщает официальный сайт, капитан донецкой команды приступил к тренировкам в общей группе после восстановления от травмы.

Вместе с тем, другой ключевой полузащитник "Горняков" Марлос пока что работает по индивидуальной программе.

Шахтер принимает Динамо на своем поле в 14-м туре украинской Премьер-лиги 3 ноября. Перед этим 31 октября донецкая команда сыграет дома против Олимпика в 1/16 финала Кубка Украины.

9 октября сообщалось, что бразильский полузащитник пропустит от четырех до шести недель из-за повреждения.

Тайсон получил серьезную травму в матче 11-го тура чемпионата Украины против луганской Зари. На 74-й минуте встречи против бразильца грубо сыграл Игорь Харатин, за что получил желтую карточку. Пострадавший покинул поле после этого эпизода.