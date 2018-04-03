Шахтер получил два предложения по бразильскому легионеру и назвал на него цену - СМИ

Шахтер готов расстаться с Исмаили минимум за 20 миллионов евро

Донецкий Шахтер на прошлой неделе получил два предложения по поводу трансфера своего защитника бразильца Исмаили, сообщает Goal.com.

По информации источника, к донецкому клубу обращались английский и китайский гранд, но детали переговоров пока не сообщаются. Пока что только известно, что Шахтер потребовал за бразильца 20 миллионов евро.

Отметим, что действующий контракт Исмаили с Шахтером действует до 2021 года.

Напомним, в марте Исмаили впервые получил вызов в сборную Бразилии, чем фактически закрыл вопрос возможной смены гражданства для выступлений за национальную команду Украины.

Защитник Шахтера входит в десятку самых дорогих игроков чемпионата Украины по версии авторитетного портала Transfermarkt.de.