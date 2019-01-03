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Шахтер положил глаз на полузащитника клуба из ОАЭ - медиа

Сегодня, 19:48
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Шахтер использует финансовый аргумент для подписания Кайо - медиа

Шахтер серьезно заинтересовался услугами полузащитника Аль Айна из ОАЭ Кайо Фернандеса, сообщает Record.

По информации издания, конкурентом чемпиона Украины в борьбе за бразильского футболиста выступает португальская Бенфика.

Как отмечает медиа, донецкий клуб оказывает серьезное давление на другую сторону для осуществления сделки, используя свои финансовые аргументы.

Вместе с тем, пишет Record, сам 24-летний полузащитник больше склоняется к переезду в Португалию, где проводит свой отпуск.

Кайо Фернандес провел 16 поединков за Аль Айн в этом сезоне, в которых забил пять мячей и сделал 10 голевых передач. На клубном чемпионате мира-2018 занял второе место среди лучших игроков турнира.

Сообщалось, что Шахтер подписал 18-летнего бразильского полузащитника португальского Эшторила Маркуша Антонио.

Теги:   Бенфика ФК Шахтер Трансферы Футбол

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