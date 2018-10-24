Шахтер полчаса продержался против Манчестер Сити

В рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер проиграл на своем со счетом 0:3 Манчестер Сити.

Гости с самого начала матча принялись создавать моменты у ворот хозяев, но для того, чтобы пробить Андрея Пятова им понадобилось полчаса.

На 30-й минуте мяч после удара Габриэла Жезуса попал в ногу защитника Шахтера и улетел точно на ногу Давиду Сильве, который мощно в одно касание пробил точно в цель.

Прошло меньше четыре оборотов секундных стрелок, и счет стал 0:2. Абсолютно никто не прикрывал Эмерика Лапорта во время розыгрыша углового, и тот беспрепятственно головой отправил мяч в сетку.

Чемпион Украины первый по-настоящему опасный организовал спустя шесть минут после перерыва. Исмаили получил мяч в штрафной Сити и сразу пробил - Эдерсон не без проблем парировал снаряд.

И все же, забить суждено было английскому коллективу. На 71-й минуте Бернарду Силва получил пас от Рияда Мареза, сместился в центр и пробил в дальний угол - мяч от стойки влетел в ворота.

Тем самым после трех туров Шахтер имеет два очка в активе и занимает последнее, четвертое место в группе. Манчестер Сити набрал шесть баллов, Лион - четыре, Хоффенхайм - два.

Шахтер - Манчестер Сити 0:3

Голы: Давид Сильва, 30, Лапорт, 35, Бернарду Силва, 70

Шахтер: Пятов — Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Майкон, Степаненко — Нем (Болбат, 69), Коваленко (Патрик, 62), Фернандо (Дентиньо, 85) — Мораес

Манчестер Сити: Эдерсон — Стоунз (Уокер, 80), Отаменди, Лапорт, Менди — де Брейне (Б. Силва, 69), Фернандиньо, Д. Сильва — Марез, Жезус (Фоден, 87), Стерлинг



Предупреждены: Кривцов — Отаменди

НВ