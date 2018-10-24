Шахтер полчаса продержался против Манчестер Сити

В рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер проиграл на своем со счетом 0:3 Манчестер Сити.
Гости с самого начала матча принялись создавать моменты у ворот хозяев, но для того, чтобы пробить Андрея Пятова им понадобилось полчаса.
На 30-й минуте мяч после удара Габриэла Жезуса попал в ногу защитника Шахтера и улетел точно на ногу Давиду Сильве, который мощно в одно касание пробил точно в цель.
Прошло меньше четыре оборотов секундных стрелок, и счет стал 0:2. Абсолютно никто не прикрывал Эмерика Лапорта во время розыгрыша углового, и тот беспрепятственно головой отправил мяч в сетку.
Чемпион Украины первый по-настоящему опасный организовал спустя шесть минут после перерыва. Исмаили получил мяч в штрафной Сити и сразу пробил - Эдерсон не без проблем парировал снаряд.
И все же, забить суждено было английскому коллективу. На 71-й минуте Бернарду Силва получил пас от Рияда Мареза, сместился в центр и пробил в дальний угол - мяч от стойки влетел в ворота.
Тем самым после трех туров Шахтер имеет два очка в активе и занимает последнее, четвертое место в группе. Манчестер Сити набрал шесть баллов, Лион - четыре, Хоффенхайм - два.
Шахтер - Манчестер Сити 0:3
Голы: Давид Сильва, 30, Лапорт, 35, Бернарду Силва, 70
Шахтер: Пятов — Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Майкон, Степаненко — Нем (Болбат, 69), Коваленко (Патрик, 62), Фернандо (Дентиньо, 85) — Мораес
Манчестер Сити: Эдерсон — Стоунз (Уокер, 80), Отаменди, Лапорт, Менди — де Брейне (Б. Силва, 69), Фернандиньо, Д. Сильва — Марез, Жезус (Фоден, 87), Стерлинг
Предупреждены: Кривцов — Отаменди
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