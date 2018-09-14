Шахтер поймал крота после повреждения газона на стадионе. Это был розыгрыш для представления талисмана - видео

Накануне Шахтер сообщил о кротовьих норах на стадионе Металлист

Шахтер заявил о том, что работники стадиона в Харькове, где проводит домашние матчи команда, поймали крота после повреждения им газона, но это оказалось розыгрышем клуба, который тем самым представил нового талисмана.

Накануне аккаунт донецкого клуба в Twitter сообщил, что в районе углового флажка арены Металлист появились кротовьи норы, опубликовав соответствующее фото.

Перед матчем #ШахтерХоффенхайм на ОСК «Металлист» в Харькове появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны. pic.twitter.com/acX9PMyB5M — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 12 сентября 2018 г.

Позже Шахтер рассказал, что сотрудники агрономической службы оперативно устранили повреждения и поймали животное, а также заверил, что поле находится в отличном состоянии.

Сотрудники агрономической службы ФК «Шахтер» оперативно устранили повреждения газона и поймали крота. Поле перед матчем с «Хоффенхаймом» находится в отличном состоянии.



Завтра главный агроном стадиона специально для болельщиков клуба прокомментирует ситуацию с кротом. pic.twitter.com/gsnyUFvS6J — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 13 сентября 2018 г.

Спустя день клуб опубликовал в соцсетях заявление агронома, который объявил, что крота поймали и представил нового маскота, который соответствует народному прозвищу донецкой команды "Кроты".

Знакомьтесь, наш новый крот!



Вы сможете увидеть его на матче #ШахтерХоффенхайм в Харькове 19 сентября.



Билеты на игру Лиги чемпионов на ОСК «Металлист»: https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/iUG3I0idHM 14 сентября 2018 г.

Ранее, английский Манчестер Сити, французский Лион и немецкий Хоффенхайм стали соперниками Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов.