14 сентября 2018, пятница

Шахтер поймал крота после повреждения газона на стадионе. Это был розыгрыш для представления талисмана - видео

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Накануне Шахтер сообщил о кротовьих норах на стадионе Металлист
Фото: ФК Шахтер

Накануне Шахтер сообщил о кротовьих норах на стадионе Металлист

Шахтер заявил о том, что работники стадиона в Харькове, где проводит домашние матчи команда, поймали крота после повреждения им газона, но это оказалось розыгрышем клуба, который тем самым представил нового талисмана.

Накануне аккаунт донецкого клуба в Twitter сообщил, что в районе углового флажка арены Металлист появились кротовьи норы, опубликовав соответствующее фото.

Позже Шахтер рассказал, что сотрудники агрономической службы оперативно устранили повреждения и поймали животное, а также заверил, что поле находится в отличном состоянии.

Спустя день клуб опубликовал в соцсетях заявление агронома, который объявил, что крота поймали и представил нового маскота, который соответствует народному прозвищу донецкой команды "Кроты".

Ранее, английский Манчестер Сити, французский Лион и немецкий Хоффенхайм стали соперниками Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов.

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