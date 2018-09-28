Шахтер поиздевался над соперником в чемпионате Украины, забив пять голов в первом тайме

В рамках 10 тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на выезде разгромил львовские Карпаты со счетом 6:1.
Интересно, что пять голов Шахтер забил в течение первых 45 минут. Первый гол в ворота Карпат влетел уже на 13-й минуте, когда Ярослав Ракицкий отправил мяч в сетку красивым ударом со штрафного. Еще через 13 минут удвоил преимущество Фернанду, а уже в следующей атаке Мораес третьим голом отправил львовскую команду в нокдаун.
На этом Шахтер не остановился и к перерыву забил еще дважды. На 35-й минуте Марлос обыграл голкипера и сделал счет 4:0, а перед самым свистком на перерыв полузащитник сборной Украины с помощью рикошета оформил дубль.
Во втором тайме донецкий клуб решил убавить обороты, чтобы не тратить лишних сил перед предстоящим матчем в Лиге чемпионов против Лиона, и заменил нескольких лидеров - Степаненко, Марлоса и Мораеса. Но даже это не спасло Карпаты от шестого пропущенного гола. На 79-й минуте Матвиенко реализовал выход один на один.
Карпатам все-таки удалось забить гол престижа. Марьян Швед в своем фирменном стиле удаом с левой отправил мяч в дальнюю девятку, установив окончательный счет - 1:6.
Карпаты - Шахтер - 1:6
Голы: Швед, 90+2 - Ракицкий, 13, Фернандо, 26 Мораес, 29 Марлос, 34, 45+1, Матвиенко, 79
Карпаты: Кучинский - Федецкий, Ковтун, Мехремич, Бородай - Гуцуляк, Эрбес (Голодюк, 82) - Мякушко (Мендес, 75), Ди Франко, Карраскаль (Кльоц, 72) - Швед
Шахтер: Пятов - Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Майкон, Степаненко (Патрик, 46) - Марлос (Сиприано, 66), Тайсон, Фернандо - Мораес (Кайоде, 71)
Предупреждение: Ковтун, Мехремич, Бородай, Эрбес - Майкон, Ракицкий
Таблица сайта УПЛ
В прошлом туре чемпионата Украины Шахтер разгромил Черноморец со счетом 3:0. Львовские Карпаты во вторник, 25 сентября, на выезде разгромили Сумы 3:0 и пробились в 1/8 финала Кубка Украины.
НВ
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