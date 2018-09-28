Шахтер поиздевался над соперником в чемпионате Украины, забив пять голов в первом тайме

В рамках 10 тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на выезде разгромил львовские Карпаты со счетом 6:1.

Интересно, что пять голов Шахтер забил в течение первых 45 минут. Первый гол в ворота Карпат влетел уже на 13-й минуте, когда Ярослав Ракицкий отправил мяч в сетку красивым ударом со штрафного. Еще через 13 минут удвоил преимущество Фернанду, а уже в следующей атаке Мораес третьим голом отправил львовскую команду в нокдаун.

На этом Шахтер не остановился и к перерыву забил еще дважды. На 35-й минуте Марлос обыграл голкипера и сделал счет 4:0, а перед самым свистком на перерыв полузащитник сборной Украины с помощью рикошета оформил дубль.

Во втором тайме донецкий клуб решил убавить обороты, чтобы не тратить лишних сил перед предстоящим матчем в Лиге чемпионов против Лиона, и заменил нескольких лидеров - Степаненко, Марлоса и Мораеса. Но даже это не спасло Карпаты от шестого пропущенного гола. На 79-й минуте Матвиенко реализовал выход один на один.

Карпатам все-таки удалось забить гол престижа. Марьян Швед в своем фирменном стиле удаом с левой отправил мяч в дальнюю девятку, установив окончательный счет - 1:6.

Карпаты - Шахтер - 1:6

Голы: Швед, 90+2 - Ракицкий, 13, Фернандо, 26 Мораес, 29 Марлос, 34, 45+1, Матвиенко, 79

Карпаты: Кучинский - Федецкий, Ковтун, Мехремич, Бородай - Гуцуляк, Эрбес (Голодюк, 82) - Мякушко (Мендес, 75), Ди Франко, Карраскаль (Кльоц, 72) - Швед

Шахтер: Пятов - Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Майкон, Степаненко (Патрик, 46) - Марлос (Сиприано, 66), Тайсон, Фернандо - Мораес (Кайоде, 71)

Предупреждение: Ковтун, Мехремич, Бородай, Эрбес - Майкон, Ракицкий

Таблица сайта УПЛ

В прошлом туре чемпионата Украины Шахтер разгромил Черноморец со счетом 3:0. Львовские Карпаты во вторник, 25 сентября, на выезде разгромили Сумы 3:0 и пробились в 1/8 финала Кубка Украины.

НВ