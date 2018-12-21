Кристина Бердинских
Богат и токсичен. Кто такой Николай Злочевский?
Роман Бессмертный
Земля – это вопрос выживания Украины
Павел Казарин
Два мифа об Украине
Андрей Клименко
Гюрзы пройдут. Что изменилось в Азовском море

Шахтер подписал полузащитника португальского клуба - СМИ

Сегодня, 14:17
144
Цей матеріал також доступний українською

Маркуш Антонио договорился о пятилетнем контракте с Шахтером - медиа

Фото: ФК Эшторил

Шахтер подписал полузащитника португальского Эшторила Маркуша Антонио, сообщает A Bola.

По информации авторитетного издания, 18-летний бразильский футболист договорился о заключении пятилетнего контракта с украинской стороной.

Как отмечает медиа, условия трансфера остаются неизвестными. С начала нового сезона центральный полузащитник провел шесть матчей за Эшторил.

Согласно данным A Bola, пока что непонятно, когда именно игрок присоединится к донецкому клубу, поскольку стороны обсуждают его переход и нынешней зимой, и следующим летом.

Недавно СМИ узнали, что Шахтер заинтересовался японским полузащитником нидерландского Гронингена Рицу Доаном.

Ранее сообщалось, что чемпион Украины заинтересовался приобретением 20-летнего полузащитника бразильского Коринтианса Педрини.

Теги:   ФК Шахтер Трансферы Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Экономика

Сегодня, 13:22

article_img
Выплата пенсий. Новогоднего аванса в этом году не будет
Книги

Сегодня, 12:45

article_img
10 лучших украинских книг 2018 года. Литературный гид писателя
Гаджеты

Сегодня, 11:15

article_img
Вместо айфона. 10 лучших недорогих гаджетов в подарок на Новый год 2019