Шахтер подписал полузащитника португальского клуба - СМИ
Шахтер подписал полузащитника португальского Эшторила Маркуша Антонио, сообщает A Bola.
По информации авторитетного издания, 18-летний бразильский футболист договорился о заключении пятилетнего контракта с украинской стороной.
Как отмечает медиа, условия трансфера остаются неизвестными. С начала нового сезона центральный полузащитник провел шесть матчей за Эшторил.
Согласно данным A Bola, пока что непонятно, когда именно игрок присоединится к донецкому клубу, поскольку стороны обсуждают его переход и нынешней зимой, и следующим летом.
Недавно СМИ узнали, что Шахтер заинтересовался японским полузащитником нидерландского Гронингена Рицу Доаном.
Ранее сообщалось, что чемпион Украины заинтересовался приобретением 20-летнего полузащитника бразильского Коринтианса Педрини.