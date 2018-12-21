Шахтер подписал полузащитника португальского клуба - СМИ Сегодня, 14:17 144 Цей матеріал також доступний українською Маркуш Антонио договорился о пятилетнем контракте с Шахтером - медиа Фото: ФК Эшторил

Шахтер подписал полузащитника португальского Эшторила Маркуша Антонио, сообщает A Bola.

По информации авторитетного издания, 18-летний бразильский футболист договорился о заключении пятилетнего контракта с украинской стороной.

Как отмечает медиа, условия трансфера остаются неизвестными. С начала нового сезона центральный полузащитник провел шесть матчей за Эшторил.

Согласно данным A Bola, пока что непонятно, когда именно игрок присоединится к донецкому клубу, поскольку стороны обсуждают его переход и нынешней зимой, и следующим летом.

Недавно СМИ узнали, что Шахтер заинтересовался японским полузащитником нидерландского Гронингена Рицу Доаном.

Ранее сообщалось, что чемпион Украины заинтересовался приобретением 20-летнего полузащитника бразильского Коринтианса Педрини.