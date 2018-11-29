Шахтер подписал новый контракт с ведущим полузащитником

Шахтер продлил соглашение с ключевым полузащитником команды Марлосом.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, новый трудовой договор с 30-летним футболистом рассчитан на трехлетний срок - до конца 2021 года.

Бразильский полузащитник выступает за "Горняков" с июля 2014 года после перехода из Металлиста за семь миллионов евро. За это время он провел 183 матча и забил 52 мяча во всех турнирах. Предыдущий контракт истекал летом 2019 года.

Осенью 2017 года игрок средней линии стал гражданином Украины и стал выступать за национальную сборную Украины. На его счету 11 поединков за желто-синих.

Сообщалось, что услугами Марлоса интересовалась итальянская Рома.

Ранее появилась информация, что полузащитник оказался среди приоритетных трансферных целей миланского Интера.